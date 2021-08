Cantal : 8 adolescents blessés dans un accident de minibus

L'autoroute A75 dans le sens Nord-Sud a été le théâtre d'un impressionnant accident impliquant un mini-bus et un poids lourd, vendredi matin. Huit adolescents ont été blessés, dont un grièvement, a indiqué la préfecture.

L'accident qui s'est produit autour de 07h40 peu avant Saint-Flour (Cantal) «a mis en cause un mini-bus, dont les passagers sont des adolescents, et un poids lourd», a détaillé la préfecture dans un communiqué. L'adolescent, dont l'état de santé est le plus préoccupant, a été transporté par hélicoptère «en urgence absolue» à l'hôpital de Clermont-Ferrand, ont précisé les pompiers.

Les sept autres adolescents blessés ainsi que le conducteur du mini-bus ont été transportés à l'hôpital de Saint-Flour. Quant au conducteur du poids lourd, il est ressorti indemne de l'accident.

D'après le quotidien régional la Montagne, le mini-bus transportant les adolescents venait d'Amiens et se rendait en direction du Cap d'Agde pour une colonie de vacances.

A la veille d'un week-end qui s'annonce chargé sur les routes, l'autoroute A75 a dû être coupée dans le sens Nord-Sud à hauteur de la sortie 23. Dans le sens Sud-Nord, la circulation est perturbée au niveau de l’accident avec des ralentissements sur deux kilomètres. «Le plan blanc est déclenché pour mobiliser les moyens adaptés à la situation et une cellule médico-psychologique est mise en place», précise la préfecture.