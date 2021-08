Météo : 3 départements des Alpes placés en vigilance orange pour pluie et inondation

L'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie sont placés en vigilance orange par Météo France pour risque d'inondation.

Le bulletin vigilance de Météo France publié à 16h note que ces trois départements seront touchés par de «fortes intensités de précipitations» et des «cumuls de pluie sur de courtes durées (moins de 6 heures)».

Le phénomène est «sérieux» selon Météo France mais «pas exceptionnel». Il demande néanmoins un suivi particulier, «vu le niveau déjà élevé des cours d'eau et la saturation des sols».

50 à 70 mm de précipitations en moins de 6 heures

Dans les départements placés en vigilance orange, les précipitations pourront atteindre «50 à 70 mm en moins de 6 heures, ce qui peut engendrer un fort ruissellement, un débordement des cours d'eau et des glissements de terrain».

Les secteurs les plus à risque sont situés «près du relief» selon Météo France, c'est-à-dire «autour du Vercors, de la Chartreuse et de Belledone en Isère, les avants-pays et les massifs préalpins (Chablais, Borne-Aravis, Bauges) en Savoies».