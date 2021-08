Loire : un taureau refusant d’être conduit à l'abattoir a eu la vie sauve grâce à une pétition

Un jeune taureau qui s'était échappé, ce jeudi, juste avant d’être conduit dans un abattoir, situé à Feurs (Loire), aura finalement la vie sauve.

Le bovin mâle de race Prim’Holstein a en effet été sauvé de l'abattoir grâce à une vague de soutien.

L'animal pesant près de 500 kilos, qui avait échappé à la vigilance de son propriétaire, avait parcouru environ 800 mètres jusqu'au centre-ville, rapporte Le Progrès. Alertés, les pompiers étaient parvenus à le capturer après l'avoir endormi à l'aide d'une flèche hypodermique.

Cet anesthésiant rend la viande impropre à la consommation pendant 35 jours. L'animal a ainsi bénéficié d'un sursis mis à profit par des défenseurs de la cause animale. Ces derniers ont lancé une pétition appelant à «sauver cette vache courageuse» qui a recueilli, à ce jour, plus de 24.400 signatures.

«Cette petite vache courageuse ne veut pas mourir ! Certes c'est le sort que connaissent nombre de ses congénères condamnées à finir aux abattoirs lorsqu'elles sont jugées plus assez productives. Mais celle-ci a fait preuve de courage et de détermination et mérite, au moins de manière symbolique, d'être sauvée», est-il notamment écrit.

Une cagnotte a également été ouverte pour récolter 1.000 euros en guise de remboursement pour l'abattoir. Ce samedi, plus de 90% de ce montant avaient déjà été récoltés, précise l'Agence France-Presse (AFP), qui a appris que la Fondation Brigitte Bardot allait prendre en charge le taureau.

«Le transport du jeune bovin depuis le Forez vers une des pensions partenaires de Seine-Maritime, mises en place avec des agriculteurs à la retraite, sera organisé la semaine prochaine», a indiqué son porte-parole Christophe Marie.