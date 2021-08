Que peut-on faire sans pass sanitaire ?

Mis en place à partir de ce lundi 9 août, le pass sanitaire va désormais conditionner la vie des Français, surtout pour ceux qui ne l’ont pas. Si la pratique de beaucoup d’activités nécessitent désormais le sésame, d’autres peuvent en revanche être réalisées sans celui-ci.

Pour cela, il ne faudra pas craindre de passer du temps en extérieur. Cela tombe bien, la météo devrait s’améliorer pour le mois d’août. Les nombreux jardins et parcs ne sont, en effet, pas soumis au pass. Il sera donc possible de s’y promener ou de s’y installer pour se détendre, peu importe que l’on ait ou pas le document. Dans un ordre d’idée similaire, les expositions en plein air seront elles aussi accessibles. Les balades à la ferme également.

PRIVILÉGIER LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

De même, pour les personnes appréciant les grands espaces naturels, rien ne leur sera demandé pour en profiter. Les randonneurs et les touristes souhaitant explorer les paysages du pays (montagne, campagne, littoraux…) pourront satisfaire à leurs envies sans besoin de montrer le document. Concernant les plages, la plupart resteront libres d’accès, même si certaines, notamment privées, nécessiteront de présenter le pass.

Celui-ci ne devrait pas être nécessaire pour louer une petite embarcation (canoës, kayaks, barques…) et passer un moment entre amis ou en famille sur un cours d’eau ou un lac.

A noter également que pratiquer du sport en plein air, même sur des équipements installés par les collectivités, est autorisé sans pass sanitaire. Les parties de pétanque aussi.

Certains campings et lieux d'hébergement accessibles

Pour les personnes voulant partir loin de chez elles mais sans dormir dans un camping-car ou un van, il sera possible de réserver dans un camping, si celui-ci ne dispose pas de restaurant ou de piscine. Idem pour les hôtels, les gîtes ou les chambres d’hôtes qui ne proposent qu’une offre d’hébergement. Les refuges, qui accueillent les randonneurs, ne sont pas concernés non plus, a indiqué la préfecture de Savoie.

Les personnes n’ayant pas leur pass sanitaire pourront évidemment continuer de faire leurs courses, pendant ces vacances. Les magasins et boutiques ne sont pas obligées de le vérifier. En revanche, certains centres commerciaux ne seront pas accessibles, s’ils font plus de 20.000 mètres carrés et si la préfecture prend un arrêté en ce sens.