DIRECT - CORONAVIRUS : trois patients transférés d'Occitanie vers les Hauts-de-France

Validé pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel, le pass sanitaire a été étendu lundi en France. Il est désormais exigible dans un très grand nombre de lieux publics tels que les bars, restaurants, hôpitaux, ou encore les avions et les trains longues distances.

Concernant la situation dans les hôpitaux, la Corse, l'Occitanie et la région Paca ont activé le plan blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement et la Martinique a étendu les mesures du sien. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

16h37

Trois patients en réanimation ont été transférés mardi par avion d'Occitanie, où les autorités sanitaires s'attendent "à une évolution exponentielle des besoins en soins critiques", vers Lille et Amiens, selon les agences régionales de santé.

"Trois patients de réanimation ont été transférés ce jour par avion depuis l'Occitanie vers les CHU d'Amiens et de Lille", écrit l'ARS dans un communiqué, ajoutant que d'autres transferts pourraient être organisés dans les prochains jours entre ces deux régions.

En Occitanie, le taux d'occupation en réanimation n'a pas atteint la saturation: avec environ 200 patients, il est actuellement de 35%, a exposé l'ARS d'Occitanie lors d'une conférence de presse.

13h29

Le taux d’incidence aux Antilles a atteint un niveau «jamais connus» en France, a affirmé à l'AFP le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, avant de se rendre mardi sur place. «La situation est extrêmement grave», a-t-il assuré.

Il a également indiqué qu’un durcissement du confinement en Guadeloupe était probable : il «tombe sous le sens que nous allons devoir évidemment durcir les mesures de freinage tant il y a urgence», a-t-il affirmé.

11h00

Taux d'incidence du Covid vertigineux, explosion des cas en Guadeloupe, confinement strict en Martinique : la situation sanitaire est de plus en plus alarmante aux Antilles où le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu débute mardi une «visite de crise».

8h05

Les Etats-Unis ont placé la France sur la liste des pays à risque maximal. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) des États-Unis, l'agence sanitaire américaine, ont recommandé d'éviter les voyages en France.

6h15

Les autorités ont renforcé lundi les mesures de confinement en Martinique, île en proie à un sévère rebond d'épidémie de Covid-19, invitant les touristes à «quitter le territoire», à la veille d'une visite aux Antilles du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

«Nous allons entrer dans une seconde phase de confinement», a annoncé le préfet du département antillais, Stanislas Cazelles, lors d'une conférence de presse tenue dix jours après l'instauration d'un confinement partiel assorti d'un couvre-feu de 20 heures à 5 heures.

«Les commerces seront fermés, sauf les commerces alimentaires et les pharmacies», a-t-il ajouté, invitant «toutes les personnes en situation de tourisme qui sont vulnérables à quitter le territoire».