Gérald Darmanin demande la fermeture d'un site qui recense les personnalités juives

Gérald Darmanin a dénoncé, ce mardi 10 août, l'existence d'un site internet «antisémite» qui recense les personnalités juives.

Sur son compte Twitter, le ministre de l'Intérieur a jugé ce site, appelé «Jesuispartout» en référence à l'omniprésence supposée des juifs dans les sphères de pouvoir, «profondément scandaleux et nauséabond».

Ce site antisémite est profondément scandaleux et nauséabond. Je signale ces faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, au procureur pour que des poursuites soient engagées contre ses auteurs et le faire fermer au plus vite.https://t.co/pFCKrcslp8

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2021