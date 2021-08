Covid-19 : les violences contre les adultes handicapés et les personnes âgées en forte hausse

Parmi tous les effets délétères de la crise sanitaire, la plateforme 3977 a révélé ce mercredi 11 août que les appels reçus concernant des violences contre les adultes handicapés et les personnes âgées ont augmenté de 36% en 2020. La tendance se poursuit en 2021.

L’association a par ailleurs traité 16% de dossier en plus depuis le début de la crise en France, au début de l’année dernière. La majorité des cas se retrouvent dans les Ehpad et les établissements spécialisés, rapporte FranceInfo. Les comportements violents de certains employés ont ainsi pu être exacerbés par l’épuisement général de ces personnels, face aux restrictions et mesures mises en place dans ces lieux.

Mais les maltraitances à domicile ont elles aussi été plus importantes. Dans ce cas, la situation peut par exemple déraper lorsqu’un enfant venu apporter de l’aide à ses parents ne supporte plus les désagréments du quotidien, qui sont de plus amplifiés par l’enfermement, détaille une responsable du 3977.

Les responsables de l’association s’inquiètent de ne pas voir les chiffres retomber. Le nombre d’appels en effet toujours aussi élevé en 2021, notamment concernant les centres spécialisés pour personnes handicapées et les maisons de retraite. Le centre d’appels craint que la situation puisse encore empirer. La fatigue du personnel, les démissions, les difficultés à recruter (et donc à avoir des salariés compétents et motivés) sont des facteurs qui inquiètent ceux espérant voir les maltraitances diminuer.