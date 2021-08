Météo : 13 départements placés en vigilance orange orages et canicule

Le temps sera chaud et orageux. Météo France a placé ce jeudi 12 août, 13 départements en vigilance orange pour orages et canicule. Cette alerte concernent une large partie du sud-est de la France.

L'Allier, le Puy-de-Dôme, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche et la Drôme sont concernés par cet appel à la vigilance pour les orages.

Quant aux Alpes-de-Haute-Provence, aux Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme et le Var sont sous vigilance canicule.

Par ailleurs, une trentaine de départements sont placés eux en vigilance jaune, soit une grande partie du Sud-Est et une partie de l'Occitanie principalement, les minimales seront également élevées, de l'ordre de 17 à 22 degrés.

Toujours dans ces départements «jaunes», les maximales seront de l'ordre de 34 à 38 degrés, notamment en Midi-Pyrénées et en Corse, 33 à 35 degrés en moyenne vallée du Rhône et Dauphiné, et de l'ordre de 37 à 40 degrés en Provence.

Habituelle en été, la canicule nécessite une vigilance particulière pour les personnes sensibles et ou exposées qui doivent veiller plus que les autres à être bien hydratées.

Cet épisode de fortes chaleurs pourrait d'ailleurs surprendre dans la mesure où celui-ci fait suite à une première séquence estivale au cours de laquelle les températures étaient globalement de saison, voire même inférieures.