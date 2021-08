Pass sanitaire: des maires RN et de droite refusent que leur police municipale contrôle en terrasse

Certains maires RN ou proches du parti de Marine Le Pen ont refusé que leur police municipale contrôle les pass sanitaires en terrasse, dans les bars et restaurants de leur ville. Tous dénoncent une mesure «inapplicable» et «liberticide».

«L'Etat a invité les maires à faire participer leurs polices municipales au contrôle de ce pass dans les établissements recevant du public (restaurants, bars…). Ce ne sera pas le cas à Fréjus», explique son maire, le RN David Rachline, dans une tribune à Valeurs actuelles. Ajoutant que «je préfère voir mes agents continuer à se consacrer pleinement à la sécurité des Fréjusiens et des touristes et à la lutte contre la délinquance et les incivilités». Derrière cette mesure, l'élu RN dénonce en dénonçant «une dérive liberticide».

Même décision à Hayange en Moselle, où «nous avons décidé de demander à la police municipale de ne pas réaliser de contrôle chez les cafetiers et les restaurateurs concernant le pass sanitaire», indique le RN Fabien Engelmann dans un communiqué. Tout comme David Rachline, il déplore une «mesure liberticide».

Le maire de Béziers (Hérault) Robert Ménard, proche du RN, s'est lui aussi opposé aux contrôles en terrasse, jugeant la mesure «inapplicable». «Vous pensez que je vais envoyer la police municipale vérifier que sur 4 personnes qui sont là il y en a une par hasard qui n'a pas son pass sanitaire? Ca ne tient pas debout», a-t-il affirmé à France Bleu Hérault.

A Beaucaire dans le Gard, la municipalité dirigée par le RN Julien Sanchez a averti : «la police municipale aura mieux à faire que de procéder à des contrôles de pass sanitaire sur les terrasses des commerces et laissera l'État se débrouiller en la matière».

«Les Français entrent en résidence surveillée»

Dans un communiqué lundi, la présidente du RN Marine Le Pen avait estimé qu'avec le pass sanitaire, «les Français entrent en résidence surveillée».

Néanmoins, l'opposition à ces contrôles ne se limite pas à l'extrême droite. Le maire DVD de Vias (Hérault), Jordan Dartier, estime lui aussi que ce n'est pas la mission des policiers municipaux. «Je leur demande de ne pas contrôler le pass sanitaire dans les établissements recevant du public -- bars, restaurants...», a-t-il affirmé à l'AFP.

Le pass sanitaire a été étendu lundi aux cafés et restaurants, pour une semaine de «rodage», avant d'éventuelles amendes. Une personne qui ne présente pas de pass sera passible d'une amende de 750 euros (forfaitisée à 135 euros si elle est réglée rapidement), un montant qui montera à 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Un professionnel qui n'appliquerait pas les contrôles requis encourt, lui, si ce manquement est constaté «à plus de trois reprises au cours d'une période de 45 jours», jusqu'à 9.000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.