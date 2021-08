Bouches-du-Rhône : l'alerte à la pollution à l'ozone prolongée ce vendredi

L'alerte de pollution à l'ozone a été mise en place dans les Bouches-du-Rhône ce jeudi 11 août et sera prolongée ce vendredi, a annoncé la préfecture dans un communiqué. Une décision qui s'accompagne de plusieurs mesures, dont notamment l'abaissement de 20 km/h des vitesses maximales, comme le rapporte La Provence.

«Les concentrations en ozone sont en forte hausse ces derniers jours sur les Bouches-du-Rhône et devraient dépasser les seuils réglementaires», a précisé la préfecture ce mercredi dans un communiqué.

A Marseille, la mairie a instauré la gratuité de stationnement pour tous les résidents et abonnés, dans le périmètre de leur quartier. Pour les automobilistes de passage en revanche, il faudra payer deux fois plus cher que le tarif horaire classique.

De plus, la municipalité a également demandé aux opérateurs de vélos et trottinettes en libre-service d'appliquer des tarifs réduits jusqu'à la levée de l'alerte.

Les contrôles seront renforcés

Concernant le département, la préfecture a aussi annoncé le renforcement des contrôles de vitesse et anti-pollution. La vitesse doit en effet être réduite de 20 km/h au-dessus de 70 km/h sur routes, ou de 10 nœuds pour les navires à proximité des bassins et 8 nœuds à l'intérieur des bassins Est (Marseille) et Ouest (Fos).