Combien de temps va durer la vague de chaleur ?

Après un mois de juillet plutôt gris, le soleil est de retour en France... Et avec lui des températures assez élevées. Si vous ne supportez pas la chaleur, rassurez-vous : cette période ne devrait pas durer.

La Méditerranée est actuellement sous un dôme de chaleur. Petit à petit, ce dôme migre vers l'ouest, ce qui explique les fortes températures observées dans le sud-est de la France.

Une masse d’air extrêmement chaud est en train de migrer de la Méditerranée orientale à la partie Ouest de la Méditerranée. Le sud-est de la France ne sera pas épargné, avec un épisode de très fortes chaleurs prévu jusqu'en fin de la semaine.https://t.co/xISx83v75K pic.twitter.com/y3F6GUvxx3 — Météo-France (@meteofrance) August 11, 2021

Le dôme devrait progressivement s'affaisser à partir de samedi. La vague de chaleur prendra donc fin dimanche, ou lundi prochain. Les températures resteront ensuite au niveau des normales de saison.

9 départements en vigilance orange

La France affronte ce jeudi sa journée la plus chaude de la semaine. La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, l'Ain, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire ont été placés en vigilance orange aux orages. La Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence sont quant à eux en alerte canicule, avec des températures qui avoisineront les 38°C ou 40°C dès ce jeudi.

Les températures baisseront pour toute la France à la fin du week-end. Lundi, selon les prévisions de MétéoFrance, les températures devraient rester comprises entre 20°C et 32°C. Il fera 21°C à Lille, 23°C à Paris, 22°C à Rennes, 32°C à Perpignan et 28°C à Lyon.