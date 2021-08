Paris : un avis de recherche après la disparition d'une jeune femme qui faisait un trajet de Lille vers la Bretagne

La police nationale du Nord a lancé un avis de recherche suite à la disparition depuis mercredi 11 août d’une jeune femme de 21 ans lors de son passage en gare Montparnasse, à Paris. Elle devait faire le trajet depuis Lille vers la Bretagne.

Les forces de l’ordre ont donné l’identité de la recherchée : Colombe Barras. Elle est décrite par les autorités comme étant en détresse psychologique. De quoi rendre son absence inquiétante.

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Colombe BARRAS, 21 ans, 1m58, en détresse psychologique, disparue à Paris Gare Montparnasse depuis le 11 août 2021



Susceptible de se rendre à #Quimper #Nantes #Pornichet ou #Brest.



0320813424 ou 40 (HB) ou 0320813492 (24h/24)

La jeune adulte mesure 1,58m et aurait une corpulence très mince. Ses cheveux sont foncés et mi-longs. Elle a les yeux marrons, des piercings aux deux oreilles et des tatouages sur les mains.

Lors de son trajet, elle portait une veste bleue à carreaux, un pantalon noir et de chaussures blanches. Elle avait également avec elle une petite valise bleue à roulettes et un sac à dos noir.

Le commissariat de Roubaix demande à être contacté pour la moindre information concernant Colombe. Des numéros de téléphone sont à disposition : le 03.20.81.34.92 (24h/24) et le 03.20.81.34.24 ou 40 (heures de bureau).