Circulation : vers un nouveau week-end compliqué sur les routes

Ce week-end du 15 août s’annonce à nouveau extrêmement dense au niveau de la circulation, en particulier ce samedi dans tout le pays, tant dans le sens des départs comme dans celui des retours.

Les hostilités devraient toutefois commencer dès ce vendredi. En effet, si la journée est majoritairement classée verte dans le sens des départs, Bison Futé voit orange sur les axes du sud-est du pays.

Dans le sens des retours, c'est même tout le territoire qui est classé en orange, voire rouge toujours dans le sud-est, où le trafic sera donc très encombré.

De manière générale, le centre national d'information routière recommande ainsi de quitter ou de traverser les grandes métropoles avant midi, et d’éviter si possible l’autoroute A7 entre Lyon et Orange durant toute la journée.

En Île-de-France, il est fortement conseillé de quitter ou traverser la région capitale avant 14 h.

Un samedi très compliqué

Le samedi est le jour le plus compliqué. Les régions du sud et du sud-ouest sont classés en rouge quand le reste du territoire est, lui, en orange. Durant la journée, il conviendra d'éviter l’autoroute A10 entre Saintes et Bordeaux, l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, et entre Salon-de-Provence et Marseille, l’A9 entre Orange et Narbonne, l’A62 entre Agen et Toulouse et l’A43 entre Lyon et Chambéry.

Pour les retours, c'est l'ensemble de la France qui est classée rouge. Mieux vaut donc d'éviter de prendre le volant durant cette journée et de différer si possible son trajet. Cela d'autant plus que dans certaines portions du pays, les températures pourraient être très chaudes, voire caniculaires.

Enfin, là encore, Bison futé recommande de regagner ou de traverser l'Île-de-France avant 14 h.

Ceux qui auront fait le choix de l’attente seront récompensés dès dimanche car la journée du 15 août est classée verte dans le sens des départs, et cela dans toute la France.

Un bémol néanmoins, dans le sens des retours, où la circulation s’annonce moins fluide; tout le pays étant classé en orange. Bison Futé conseille dans ce contexte de rallier ou traverser l'Île-de-France avant 14 h et d'éviter l’A6 entre Lyon et Mâcon, l’A7 entre Orange et Lyon, l’A8 entre Féjus et Aix-en-Provence, l’A8 à hauteur de Cannes, l’A9 entre Narbonne et Montpellier, l’A61 entre Narbonne et Toulouse et l’A62 entre Toulouse et Bordeaux durant la journée.