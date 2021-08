EuroMillions : 110 millions d’euros en jeu ce vendredi 13 août

Le jackpot de l’EuroMillions s’élève désormais à 110 millions d’euros, qui seront mis en jeu ce soir. Voici comment jouer pour essayer de remporter le gain proposé par la Française des Jeux.

À l’origine, le jackpot s’élevait à 17 millions d’euros. Mais puisque le 13 juillet dernier, la combinaison est restée introuvable, l’EuroMillions a ainsi multiplié le gain par six et demi. Il atteint donc la coquette somme de 110 millions d’euros.

Une somme alléchante qui attire les joueurs. En effet, ils devraient être nombreux à tenter leur chance, dans l’espoir de décrocher le jackpot. D’autant plus que pour certains superstitieux, le «vendredi 13» est considéré comme un jour de chance.

Mais si jamais ce soir personne n’a réussi à trouver les bons chiffres, la cagnotte sera doublée pour atteindre la somme vertigineuse de 220 millions d’euros.

Pour jouer à l’EuroMillions

Pour participer et tenter sa chance de gagner les 110 millions d’euros, il faut se rendre dans un point de vente de la Française des Jeux, qu’il est possible de repérer grâce aux initiales FDJ. Il faut ensuite se procurer un feuillet avec une grille remplie de chiffres à cocher.

Toutefois, s’il est impossible de se déplacer jusqu’à un point de vente, jouer de manière numérique reste une option facile. Il faut ainsi accéder au site de la Française des Jeux à l’aide de sa tablette, de son smartphone ou de son ordinateur.

La création d’un compte est toutefois requise sur le site de la fdj.fr, et une fois l’identité enregistrée et validée, il faut compléter la grille. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l’EuroMillions propose quelques options, comme remplir un flash, l’Étoile +, ou encore le Pack Multichances.

Il ne reste plus qu'à tenter sa chance. (Jouer comporte des risques : isolement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé), si vous souhaitez une aide).