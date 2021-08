Après 27 ans à jouer les mêmes numéros, elle gagne enfin le gros lot

Le 28 juillet dernier, dans la petite commune de Perthes-en-Gâtinais (Seine-et-Marne) une femme a remporté la jolie somme de 1,5 millions d’euros au Loto, après avoir joué la même combinaison de numéros pendant 27 ans.

La détermination a fini par payer pour cette joueuse qui a souhaité rester anonyme d’après la Française des Jeux. Mais comme le rapporte Le Parisien, cette dame n’y croyait pas lorsque les résultats sont tombés. Elle a ainsi confié : «On joue pour gagner mais lorsque cela arrive, on n’y croit pas». La gagnante était tellement interloquée qu’elle explique avoir dû regarder sa combinaison plusieurs fois, pour s’assurer qu’elle avait bien gagné.

Et grâce à ses fidèles numéros qu’elle connait par cœur et qui sont : le 1, le 3, le 8, le 28, le 29 et le 6, cette patiente joueuse a eu le temps de réfléchir à quoi lui servira son gain. En effet, d’après la porte-parole de la FDJ, la Seine-et-Marnaise a déclaré : «Ce 1,5 millions d’euros va me faire décoller, dans tous les sens du terme puisque je n’ai jamais pris l’avion et vais pouvoir m’offrir un beau voyage ».

La fierté de la commune

Cette gagnante a bien évidement fait la fierté de sa petite commune de Perthes-en-Gâtinais, située non loin de Fontainebleau, en commençant par la gérante du tabac-presse dans lequel la grille de numéros avait été enregistrée. «La FDJ est venue m’annoncer la nouvelle et m’a dit que ça attirerait les joueurs dans mon tabac», s’est ainsi empressée de raconter au quotidien Eliane, avant d’ajouter «qu’elle n’avait jamais vu autant de zéros et que c’est une belle surprise», lorsqu’elle a affiché la somme sur la porte de son local.

Perthes-en-Gâtinais, compte pas moins de 2000 habitants, et celle qui tient le tabac-presse depuis six mois avec son fils et son chien Fripon, voit défiler à peu près 250 clients par jour. Nombreux sont ceux qui tentent leur chance aux divers jeux de loterie, de grattage ou de paris sportifs, mais elle explique que «les grosses sommes attirent le plus de joueurs».

De son côté, le maire, Fabrice Larché (SE), n’a pas non plus caché sa joie que l’événement se produise dans son village et à présenter ses félicitations à l’heureuse gagnante, avant de vivement réagir : «J’espère que c’est une Perthoise !».