Immobilier : 4 villes du Grand Paris où les prix flambent

Depuis le début de la pandémie, le marché immobilier a vu ses tendances s’inverser. Si les transactions sont toujours au beau fixe, la capitale tourne au ralenti. Les confinements successifs ont poussé les Parisiens à passer le périphérique. Ils veulent désormais plus d’espace et plus de verdure. Voici quatre villes du Grand Paris qui bénéficient de cet engouement et qui voient leurs prix bondir.

Colombes (Hauts-de-Seine)

Située à quelques minutes de Paris et de la Défense grâce au Transilien, Colombes attire de nombreux Parisiens en quête d’espace, marqués par la pandémie de Covid-19. A l’inverse de certaines villes de la petite couronne, le marché immobilier est particulièrement actif dans la ville des Hauts-de-Seine et d’après les professionnels du secteur, la pression ne devrait pas retomber de sitôt. D’après le baromètre LPI-Seloger, le prix de la pierre a pris 12,5% en un an.

Pantin (Seine-Saint-Denis)

Longtemps boudée par les investisseurs, le département de la Seine-Saint-Denis fait un retour remarqué et notamment les villes proches de la capitale. C’est le cas de Pantin où la gentrification continue d’aller bon train. D’après le dernier baromètre LPI-Seloger, le prix de la pierre est de 6 423 €/m2 en moyenne soit une hausse de 12,5% sur un an. Le futur métro et les projets d’aménagements urbains ne sont pas étrangers à cette dynamique.

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)

A deux pas du bois de Vincennes et cerné par la Marne, Saint-Maur-des-Fossés voit sa cote bondir de 10% en un an en pleine crise sanitaire d’après les dernières statistiques de LPI-Seloger. Les acheteurs ne s’y trompent pas. Une belle maison ne fait pas tout, il faut en plus un environnement agréable.

Maisons-Alfort (Val-de-Marne)

Avec ses trois stations de métro sur la ligne 8 et ses deux stations RER, Maisons Alfort attirent toujours plus de familles en quête d’espace et de prix plus accessibles. Depuis le début de l’année, les transactions s’envolent. Sur un an, le prix de la pierre a gagné 16,4%.