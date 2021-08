Pass sanitaire : 9 centres commerciaux parisiens concernés à partir de lundi

La préfecture de police a annoncé ce samedi que 9 centres commerciaux parisiens de plus de 20.000 m2 seront concernés par la mise en place du pass sanitaire à partir du lundi 16 août. Les zones sont plus précisément Paris et «les emprises des trois aéroports parisiens».

Les centre commerciaux sont les suivants : Italie 2 (13e arrondissement), Centre Beaugrenelle (bâtiment Magnetic, 15e arrondissement), Vill'up (19e), BHV Marais (4e), Galeries Lafayette (bâtiment Coupe, 9e), Printemps Haussmann (9e), Le Bon marché (7e), La Samaritaine (1er) et le Centre commercial Aéroville (Roissy-en-France).

Le taux d'incidence chez les jeunes a alerté les autorités

L'information a été communiquée sur Twitter par la préfecture de Police. «Le gouvernement a décidé d'appliquer le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants», rappelle le communiqué.

A Paris, le taux d'incidence est encore en-deçà de ce seuil. Cependant, la préfecture de police indique que le taux d'incidence est «largement supérieur dans les classes d'âge de 10 à 39 ans» (343 chez les 20-29 ans) et que la situation sanitaire «se dégrade dans les départements voisins de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne».

En conséquence, le préfet de Police a décidé de prendre un arrêté instaurant le pass sanitaire «à l'entrée des grands magasins et centres commerciaux à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens».

Outre Paris, onze départements avec un taux d'incidence d'incidence supérieur à 200 pour 100.000 habitants vont étendre le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux de plus de 200 m² à partir de lundi prochain.