Classement de Shanghai : voici la meilleure université française

L’édition 2021 du classement de Shangai a dévoilé les meilleures universités de la planète, selon ses critères. Quatre établissements français sont présents parmi le top 100. Mais lequel est le mieux classé de l’Hexagone ?

Les Anglo-Saxons dominent une fois encore le classement international, avec les douze premières places. L’université américaine Harvard est en tête, suivie par Stanford et la britannique Cambridge. Les Etats-Unis s’inscrivent ensuite en force, avec MIT (Massachussets Institute of Technology), Berkeley et Princeton suivent, devant la célèbre Oxford (Angleterre). Un ordre inchangé depuis 2017.

A la treizième place, avec le titre honorifique de premier établissement non anglo-saxon, et donc premier français, se classe Paris-Saclay. L’université du sud de la capitale, qui comporte notamment CentraleSupélec ou AgroParisTech, a gagné une place par rapport au classement de l’an dernier.

Six critères de notation

En plus de Paris-Saclay, trois autres établissements français sont présents dans le top 100. La Sorbonne grimpe de quatre places pour se classer 35e, quelques longueurs devant le grand pôle Paris Sciences & Lettres (38e), qui comprend notamment l’Ecole normale supérieure, Paris-Dauphine ou les Mines. L’Université de Paris se retrouve elle à la 73e place.

Le classement de Shanghai, que certains préfèrent nuancer, se construit chaque année selon six critères : le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields (l’équivalent pour les mathématiques) parmi les chercheurs et parmi les anciens diplômés, le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines, le nombre de publications dans les revues Nature et Science, celles indexées dans deux indices de citation américains, et enfin les performances académiques en fonction de la taille de l’institution.