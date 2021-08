Zoo de Beauval : Les jumelles pandas sont en bonne santé

Onze jours après la naissance des jumelles pandas du Zoo de Beauval, les vétérinaires affirment que les deux petits sont en bonne santé.

«Là, on est sorti de la période vraiment critique qui sont les premiers jours», explique le vétérinaire en chef du parc, Baptiste Mulot. Leur prise de poids est également rassurante puisque, comme l’avait expliqué le vétérinaire à la naissance, «plus ils sont gros, moins ils sont fragiles».

A la sortie du ventre de leur maman Huan Huan, elles pesaient chacune 100 et 150 grammes. Baptisées Fleur de coton et Petite neige, elles pèsent aujourd’hui respectivement, 310 et 296 grammes.

11 jours après leur naissance au ZooParc de Beauval, les jumelles pandas grandissent bien et ont plus que doublé leur poids de naissance. "On est sortis de la période vraiment critique qui sont les premiers jours", estime le vétérinaire en chef, Baptiste Mulot



Sur les images de l’AFP, on découvre les deux bébés, allongés sur le ventre, s’adonnant à une petite sieste au centre de leur couveuse. Le vétérinaire en chef indique que la température des couveuses a été baissé, ce qui veut dire que les bébés pandas sont désormais «capables de maintenir leur température beaucoup mieux qu’avant».

De plus, au fil des jours, l’équipe médical du zoo, a pu observer la transformation physique des deux petits ursidés. «Sur toute la semaine on a pu voir évoluer les tâches noires entre autres, on a vraiment le noir du dos, les oreilles, les yeux, qui sont en train d’apparaître et de manière très foncée», détaille Baptiste Mulot tout en pointant du doigt les poils qui sont en train de pousser».