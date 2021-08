Afghanistan : ce que pourrait dire Emmanuel Macron ce soir

Emmanuel Macron s'exprimera ce lundi soir à 20 h sur la situation en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir après s'être emparés dimanche de la capitale Kaboul. Devraient être abordées par le chef de l'Etat l'évacuation des Français présents sur place mais également les conséquences redoutées de cette nouvelle donne dans le pays.

Cette prise de parole est éminemment symbolique au regard de la gravité des événements. Cela d'autant plus qu'Emmanuel Macron n'a pas pour habitude de consacrer des allocutions sur des sujets internationaux, a fortiori en période de Covid-19. «La gravité de la situation sur place entraîne cette prise de parole», a d'ailleurs justifié une source diplomatique à France Télévisions.

Mais cette adresse à la nation concerne aussi directement la France. Des ressortissants français sont en effet présents en Afghanistan, et leur sécurité constitue une «priorité absolue» pour l'Elysée. Ils seraient «plusieurs dizaines» à devoir encore être rapatriés, a affirmé la ministre des Armées, Florence Parly, à Franceinfo ce lundi. La France est également mobilisée pour évacuer les «employés afghans des structures françaises et leur famille» et les «personnes menacées de la société civile afghane», a fait savoir sur Twitter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Face à la dégradation très rapide de la situation, mobilisation totale de nos équipes au profit de la mise en sécurité des ressortissants français, des employés afghans des structures françaises et de leur famille, ainsi que de personnes menacées de la société civile afghane. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 15, 2021

Après un Conseil de défense en visioconférence depuis le fort de Brégançon (Var) prévu ce midi, Emmanuel Macron devrait donc affirmer ce lundi soir que la France se trouve aux côtés de ces personnes et rappeler les actions déjà entreprises par Paris. En particulier les renforts militaires et les moyens aériens déployés aux Emirats arabes unis pour faciliter les évacuations. Une première rotation aérienne entre Abou Dabi et Kaboul est prévue «d'ici à la fin de ce lundi», a indiqué Florence Parly.

Terrorisme et droits des femmes

Le président de la République devrait également évoquer le bouleversement géopolitique provoqué par la prise de pouvoir des talibans, qui menace la stabilité de la région, voire du monde. La principale crainte de la communauté internationale est en effet que l'Afghanistan ne devienne un foyer du terrorisme et permette notamment une résurgence de Daesh.

L'accent devrait également être mis par Emmanuel Macron sur la lutte pour les droits de l'homme, menacés par l'arrivée des talibans, tenants d'un islam rigoriste. En particulier les droits des femmes afghanes, qui pourraient être les principales victimes de l'application radicale de la loi islamique, la charia, en voyant leurs libertés être drastiquement réduites.