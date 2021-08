Drogue, fusillades... Gérald Darmanin attendu dans le Vaucluse ce lundi

Gérald Darmanin doit se rendre cet après-midi à Cavaillon, dans le Vaucluse. Un déplacement qui se fait dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Le ministre de l'Intérieur, attendu au commissariat peu avant 17h, s'entretiendra notamment avec les effectifs de police du «groupe stupéfiants» de Cavaillon. Ce dernier lui présentera certaines saisies récentes effectuées dans le cadre de sa mission anti-drogue.

Des CRS déployés

La ville de Cavaillon, et plus précisément le quartier du Dr Aymé, est régulièrement le théâtre d'affrontements violents opposant des bandes aux forces de l'ordre, ou des bandes rivales entre elles, sur fond de trafic de drogue. Une situation qui pèse sur le quotidien des habitants.

Il y a quelques semaines, une vidéo sur laquelle on peut entendre des coups de feu tirés à l'arme lourde a circulé sur les réseaux sociaux. Selon les informations recueillies par le service Police-Justice de CNEWS auprès d'une source judiciaire, il s’agissait d’un règlement de comptes entre bandes de Cavaillon et d’Avignon au sujet d'un point de deal.

A Cavaillon, sur les 6 premiers mois de l’année :



+ 50% de gardes à vue par rapport à l’année dernière



+ 70% de constatations d’actes de délinquance en lien avec la drogue par rapport à l’année dernière



2/3 des saisies de drogue des deux dernières années déjà réalisés https://t.co/NQDHPrMN15 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 21, 2021

Pour sécuriser la ville et ses alentours, des CRS ont été déployés. Gérald Darmanin doit d'ailleurs s'entretenir avec certains d'entre eux ce lundi. Mais ces effectifs sont bientôt amenés à quitter la ville, et les élus locaux réclament davantage d'aide de la part de l'Etat.

Scènes de guérilla urbaine à #Cavaillon : "Ce commissariat n'a plus de BAC de nuit depuis deux ans", s'inquiète @JBBlanc84 #QAG pic.twitter.com/iBTmMnvLBL — Public Sénat (@publicsenat) July 21, 2021

Fin juillet, le sénateur Jean-Baptiste Blanc a interpellé le ministre de l'Intérieur, réclamant la mise en place d'une Brigade anti-criminalité (BCA) de nuit, et plus généralement «des actes forts et le retour de l'ordre républicain».