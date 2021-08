Ce que l'on sait de l'incendie qui ravage le Var

C’est à ce jour, en France, le plus gros feu de forêt de l’été. L'incendie, qui s’est déclaré lundi 16 août à Gonfaron, dans le Var, a déjà brûlé plusieurs milliers d'hectares de végétation.

Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place, voici ce que l'on sait de ce sinistre toujours en cours.

L'incendie s'est déclaré lundi au niveau de l'aire d'autoroute des Sigues sur l'autoroute A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de Toulon (Var). Il a déjà parcouru ce mardi matin au moins 3.500 hectares de forêt et de garrigue dans le massif des Maures, selon les pompiers.

Le dernier point de situation de la préfecture, envoyé dans la nuit, faisait état, lui, d'environ 5.000 hectares de végétation décimés.

Dès ce mardi matin, les pompiers ont repris les largages d'eau par avion et hélicoptère, en plus des moyens de lutte au sol. Quelque 750 soldats du feu sont mobilisés.

Les conditions météo, marquées par un vent fort et de fortes températures sont favorables aux incendies. «L'incendie est très vaste et se propage à une vitesse de quatre kilomètres par heure, c'est une lutte très difficile», a précisé la commandante de pompiers Delphine Vienco auprès de l'AFP.

«Nous avons réussi à éviter dans la nuit que le feu touche la Garde-Freinet», un village situé dans le massif des Maures, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez, a-t-elle tenu à souligner.

Par mesure de précaution, les 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône et les massifs des Monts toulonnais dans le Var sont interdits d'accès ce mardi. Lundi, des feux s'étaient aussi déclarés à Marseille et près de la presqu'île de Giens (Var), mais ils ont été maîtrisés.

Toujours préventivement, des milliers de personnes, dont des touristes, ont été évacuées préventivement dans le Var.

Les évacuations ont eu lieu dans l'arrière-pays de Cavalaire et de Saint-Tropez, notamment autour des villages de Grimaud ou de La Môle, selon les indications des pompiers.

La préfecture du Var a également confirmé l'évacuation de plusieurs campings et demandé «de ne pas encombrer les routes autour du Golfe de Saint-Tropez» pour laisser travailler les secours. Les personnes sont accueillies dans des salles municipales de la région.

Sur le réseau social Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son soutien aux soldats du feu mobilisés.

Le locataire de Beauvau a également annoncé qu'il se rendrait sur place pour suivre l'évolution du feu auprès des sapeurs-pompiers.

Je me rendrai demain à Gonfaron pour suivre l’évolution du feu de forêt massif que les sapeurs-pompiers vont tenter de contenir toute la nuit. Plus de 600 d’entre eux s’y emploient et les renforts nécessaires à la protection des populations seront déployés au plus vite.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021