DIRECT – Coronavirus : Un centre de vaccination vandalisé, 500 doses détruites

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

15H10

Un centre de vaccination contre le Covid-19 près de Toulouse a été vandalisé dans la nuit et 500 doses ont été détruites, a-t-on appris mardi de sources concordantes. Aucune inscription ou revendication n'a été observée sur place, a indiqué à l'AFP la maire de Saint-Orens-de-Gameville, Dominique Faure.

13h23

Des sorties scolaires dans des centres de vaccination seront organisés à partir de la rentrée pour les adolescents souhaitant se faire vacciner, selon une information de Cnews. Pour les moins de 16 ans, le consentement d'un des parents sera demandé comme c'est déjà le cas aujourd'hui.

10h46

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a décrété mardi un confinement de trois jours de l'ensemble de l'archipel après la découverte d'un cas d'origine locale de contamination au coronavirus.

Mme Ardern a affirmé que la Nouvelle-Zélande, qui n'avait enregistré aucune contamination au sein de la population depuis six mois, ne pouvait pas prendre de risques avec le variant Delta, beaucoup plus contagieux, qui "change la donne".

"Nous avons vu ce qui peut se passer ailleurs si nous ne parvenons pas à maîtriser la situation. Nous n'avons qu'une seule chance", a déclaré Mme Ardern lors d'une allocution télévisée.

La cheffe du gouvernement a évoqué les difficultés rencontrées par l'Australie, qui, depuis mi-juin, peine à contenir un regain épidémique lié au variant Delta, pour justifier cette décision "rapide et et brutale", décidée après qu'un homme de 58 ans a été testé positif à Auckland.

"Il vaut mieux être prudent et commencer par des (mesures) fortes puis les lever dès que possible plutôt que de commencer doucement et de rester dans cette phase (de confinement) pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps", a-t-elle déclaré.

07h59

La Nouvelle-Zélande a enregistré mardi, pour la première fois depuis six mois, son premier cas de contamination de Covid-19 d'origine locale, contraignant les autorités à prendre des mesures pour éviter une éventuelle propagation de l'épidémie.

Le ministère de la Santé a précisé que la personne a été testée positive à Auckland, la plus grande ville du pays, et que l'origine de sa contamination n'a pas encore été déterminée. Un conseil des ministres doit se tenir mardi afin de décider des mesures à prendre après la découverte de ce premier cas d'origine locale depuis le 28 février.

"Une réponse ferme et rapide est la meilleure manière d'enrayer toute éventuelle propagation et il est demandé à chacun de rester calme et de se montrer responsable le temps que de recueillir plus d'informations sur cas éventuel", a déclaré le ministère sans donner plus de détails.

L'archipel a été salué à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie de Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants.

06h44

Le gouvernement japonais s'apprêtait mardi à prolonger et étendre à d'autres départements l'état d'urgence déjà en vigueur depuis juillet sur une partie du pays face à la recrudescence de la pandémie de coronavirus.

Les infections au Covid-19 "se propagent à travers le Japon à une échelle jamais observée jusque-là", a déclaré mardi matin Yasutoshi Nishimura, le ministre chargé de coordonner la gestion de la crise sanitaire. "Le nombre de patients dans un état grave augmente chaque jour", a-t-il ajouté lors d'une réunion avec des experts sanitaires.

Le pays connaît depuis fin juin une cinquième vague de coronavirus, la pire à ce jour, sous l'effet notamment du variant Delta, plus contagieux. Les cas quotidiens de Covid-19 ne cessent d'augmenter et ont dépassé pour la première fois la barre des 20.000 au niveau national vendredi et samedi.

06h32

L'acheminement de plus de 100 tonnes d'oxygène médical en Martinique doit permettre de prévenir tout risque de pénurie dans une île qui connaît, comme sa voisine la Guadeloupe, une explosion de cas du variant Delta du Covid-19.

Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé lundi un premier voyage du navire Dumont d'Urville de la Marine nationale pour livrer de l'oxygène aux Antilles, frappées de plein fouet par la quatrième vague de l'épidémie.

Parti le 15 août de Guyane, il "devrait accoster à Fort-de-France le 19 août pour mettre ces stocks d'oxygène à la disposition de l'Agence régionale de santé", selon son communiqué.

Cette livraison répond à une demande de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Antilles, a précisé le ministère. Si la Martinique ne connaît actuellement pas de pénurie d'oxygène, il s'agit de prévenir d'éventuelles tensions, a précisé le ministère des Outre-mer.