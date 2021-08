Haute-Garonne : un hypermarché mis en demeure pour ne pas avoir mis en place le pass sanitaire

Le pass sanitaire est, depuis ce lundi, obligatoire pour rentrer dans certains centres commerciaux. Or un hypermarché de Roques-sur-Garonne, près de Toulouse, avait créé une entrée indépendante pour ses clients, sans contrôle des pass. Après une mise en demeure de la préfecture, l’établissement a fait marche arrière.

L’hypermarché Leclerc se situant dans une galerie marchande de plus de 20.000 mètres carrés, dans un département où le taux d’incidence est de plus de 200 cas pour 100.000 habitants, le pass sanitaire est requis même si l’on veut simplement se rendre dans la partie alimentaire.

La direction du magasin avait donc mis en place lundi une autre entrée, accessible depuis le parking de la grande surface, où les clients pouvaient rentrer directement dans l’hypermarché sans passer par la galerie, et sans présenter leur pass sanitaire.

Un dispositif immédiatement abandonné

«Aujourd’hui, notre magasin serait implanté sur un site sans galerie commerciale et avec la même surface, nous n’aurions pas à demander le pass sanitaire à l’entrée. C’est une situation totalement absurde. On voit nos consommateurs partir dans des magasins plus petits, on génère plus de promiscuité, sans contrôle du pass sanitaire», a déploré le directeur du magasin auprès de France Bleu Occitanie.

Ce dispositif n’est cependant pas permis par la préfecture, qui a engagé une procédure de mise en demeure à l’encontre du magasin. L’hypermarché a donc immédiatement rectifié le tir, et a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux : «Chers clients, à la suite de la mise en demeure de la préfecture, nous n’avons d’autre choix que de mettre en place le contrôle du pass sanitaire pour l’accès à notre hypermarché. Nous maintenons notre position sur l’injustice de cet arrêté qui nous oblige a exiger un pass alors que l’ensemble de nos concurrents en sont exonéré.»

Jacques Blimont, directeur du Leclerc, a déclaré à l’AFP qu’il «n’avait pas trop de marge de manœuvre vu les risques encourus, on ne va tout de même pas mettre en péril la situation de nos salariés et de l’entreprise.»