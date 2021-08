Tickets restaurants : Ce qui va changer à partir du 1er septembre

Les tickets restaurants de 2020 vont expirer dans quelques jours, le 31 août. De nouvelles règles seront d’ailleurs en vigueur à la rentrée, avec la fin des mesures d’assouplissement qui avaient été mises en place par le gouvernement.

Face à la crise sanitaire qui a engendré la fermeture des restaurants pendant de nombreuses semaines, le gouvernement avait pris la décision en juin 2020 de prolonger l’utilisation des tickets restaurants jusqu’au 31 août 2021, soit six mois de validité supplémentaires.

A partir du 1er septembre donc, vous ne pourrez plus utiliser les titres de l’année 2020. S’il vous reste encore quelques tickets, il est toutefois possible de les échanger gratuitement contre des titres valables en 2021. Il suffit de rendre les tickets bientôt périmés à votre employeur au plus tard 15 jours avant la fin de leur période de validité.

Autre changement également : le plafond de paiement, qui avait été augmenté à 38 euros par jour, va retrouver sa limite d’origine de 19 euros. Le doublement du plafond avait été décidé par le gouvernement pour tenter d'écouler plus rapidement les titres, et cette mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2020, avait finalement été repoussée jusqu'au 31 août prochain.

Il ne sera par ailleurs plus possible d’utiliser ses tickets restaurants tous les jours de la semaine y compris les jours fériés, comme c’est encore le cas jusqu’à la fin mois : dès la rentrée, les tickets ne seront utilisables que les jours ouvrables.