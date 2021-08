«Big Tour 2021» : Emmanuel Macron à la rencontre des entrepreneurs dans le Var

Le président de la République Emmanuel Macron était présent, ce mardi 17 août, à La Londe-les-Maures, dans le Var, sur l'une des étapes du «Big Tour» de Bpifrance. Cette grande tournée estivale, publique et gratuite, promeut le savoir-faire entrepreneurial.

Présent notamment aux côtés de Patrice Bégay, directeur de la communication et des Excellences de Bpifrance (Banque publique d’investissement), ou encore de Renaud Muselier, président de la Région Sud, le chef de l'Etat a voulu adresser un message fort, en commençant tout d'abord par saluer l'organisation du «Big Tour», indiquant, avec une pointe d'humour, que si ce n'était pas encore le prestigieux Tour de France, cela s'en approchait.

«C’est une vraie prouesse en termes d’organisation et de mobilisation», a ainsi dit Emmanuel Macron, dans une séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Surtout, a ajouté le locataire de l'Elysée, que cette tournée se déroule «en ces temps d'épidémie qu’on est tous en train de vivre et dont nos masques témoignent encore».

Au cœur de la relance avec les #entrepreneurs du #BigTour Le Président de la République @EmmanuelMacron nous a fait l’honneur de sa présence @villelalonde83 pour remercier & encourager les entrepreneurs . 1 événement suivi par 1 983 571 de personnes.RDV à @VilledeNice dès 17h pic.twitter.com/Q8gob9Ft4p — Patrice Bégay (@patricebegay) August 18, 2021

Pour le chef de l'Etat, sur le plan économique, le coronavirus «nous oblige ainsi à réinventer les choses, à aller au contact, à savoir au plus près des territoires et des énergies, et donc à ne jamais nous laisser abattre», car la relance, a-t-il dit, est à considérer non pas «comme un concept mais une réalité qui est dans nos mains». Et Emmanuel Macron d'ajouter à l'adresse des chefs d'entreprise : «Nous avons retrouvé le niveau d'emploi salarié d'avant crise, vous montrez l'image d'une France qui a de l'ambition et des projets».

Pour autant, le président de la République a tenu aussi à souligner qu'il y a «encore beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans l’angoisse du virus». L'occasion donc pour lui de rappeler que «la vaccination est le meilleur moyen de repartir et de retourner vers une vie normale».

Une tournée d'été avant un grand rassemblement à la rentrée

A l'issue de sa visite avec les entrepreneurs, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu auprès des pompiers qui luttent contre les flammes dans le massif des Maures avant d’assister à la commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas dans la soirée.

Le «Big Tour 2021», lui, a également poursuivi son chemin. Le passage à La Londe-les-Maures en a constitué la 22e étape sur une série de vingt-quatre. La tournée estivale sera d'ailleurs ce mercredi 18 août au soir à Nice, avant de s'achever ce vendredi 20 août à Savines-Le-Lac, dans les Hautes-Alpes.

Concrètement, dans chaque ville-étape, le «Big Tour», met ainsi à l'honneur la ville qui l'accueille, ses talents, ses entreprises et ses entrepreneurs. Le but : faire connaître et rayonner auprès des vacanciers et de tous les curieux l’industrie française, les start-up de la région, mais aussi les éleveurs et producteurs locaux. Bref, tout autant d'ambassadeurs motivés et porteurs d'opportunités pour le plus grand nombre qui tous ont à coeur une France qui gagne.

Après cette grande tournée d'été, cet optimisme conquérant sera d'ailleurs de nouveau mis à l'honneur à la rentrée à l'occasion d'un autre grand événement dédié à l'entrepreneuriat tricolore. Le 7 octobre prochain, la banque publique d’investissement organise en effet à l'AccorHotels Arena (ex-Paris-Bercy, NDLR) la septième édition de «BIG», soit le plus grand rassemblement d’entrepreneurs d’Europe.