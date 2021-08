Delphine Jubillar : ces nouvelles fouilles qui pourraient tout changer

Cela fait maintenant huit mois que Delphine Jubillar a disparu, à Cagnac-les-Mines (Tarn). Alors que les investigations suivent leur cours, de nouvelles fouilles pourraient être menées en septembre, dans le but de découvrir enfin un indice, ou un corps.

Ces nouvelles recherches, potentiellement décisives, ne se dérouleraient alors pas dans la commune où habitait la jeune femme de 33 ans, mais dans les environs, révèle La Dépêche.

En parallèle, les juges d’instruction devraient également retracer la chronologie des faits. Des commissions rogatoires permettront de savoir le plus précisément possible ce qui s’est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, dans la maison occupée par la mère de famille et son mari, Cédric Jubillar.

Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre qui s’est connecté sur l’application Whatsapp après minuit ou a mis en marche la caméra du téléphone de Delphine après 1h du matin, alors que son dernier message, à son amant, avait été envoyé peu avant 23h. Il leur faut aussi apporter la lumière sur des cris de femmes entendus vers 23h par des voisins habitant à une centaine de mètres du domicile de la disparue.

La famille entendue

Par ailleurs, les deux frères et la sœur de Delphine Jubillar ont été entendus pour la première fois par les juges d’instruction, au début du mois d’août, toujours selon La Dépêche. Une audition qui leur a permis d’être informés d’éléments du dossier et d’avoir quelques réponses sur l’avancée de l’enquête.

Jusque-là, les soupçons des enquêteurs se tournent essentiellement vers Cédric Jubillar, dont Delphine était en instance de divorce. Il est mis en examen pour meurtre depuis le 18 juin et incarcéré. Mais il ne cesse de clamer son innocence.