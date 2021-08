Eric Piolle : en quoi consiste l’ISF climatique proposé par le maire de Grenoble ?

Candidat à la primaire écologiste en vue de l’élection présidentielle, Éric Piolle, le maire de Grenoble en Isère, a dévoilé son programme. Parmi de nombreuses mesures pour atteindre la neutralité carbone, il prône la création d’un «ISF climatique».

L’ISF, ou Impôt de solidarité sur la fortune, est un ancien impôt progressif payé par les particuliers ou couples dont le patrimoine dépassait un certain seuil. Il a été remplacé en 2018 par l’IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui ne prend en compte que les patrimoines immobiliers nets taxables, sous l’impulsion d’Emmanuel Macron.

Dans son programme, présenté cette semaine à la presse régionale, Éric Piolle se propose donc de rétablir cet impôt sur la fortune pour taxer les plus «pollueurs» des particuliers, «qui s’avèrent être les plus aisés dans notre société», a-t-il déclaré au Dauphiné Libéré. Le candidat écologiste a donc l’ambition «d’augmenter drastiquement l’impôt sur les revenus les plus hauts».

Atteindre la neutralié carbone

Plusieurs organisations et associations, notamment Greenpeace, avait déjà plaidé pour l’instauration d’un ISF climatique. Dans un rapport publié en novembre 2020, l’association proposait justement de créer cet impôt, qui serait pondéré sur le volume des actifs financiers détenus par les ménages, mais aussi sur l’empreinte carbone de ces actifs.

Si Éric Piolle n’a pour le moment pas donné davantage de détails sur cet ISF climatique, il devrait expliquer un peu plus sa démarche lors des Journées d’Été d’Europe Écologie-Les Verts qui se tiennent à compter de ce jeudi 19 août et jusqu'au samedi 21 août.

Il a toutefois donné d’autres pistes pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2045, et ainsi respecter les objectifs fixés par l’Union européenne. Il prône notamment la sortie de l’élevage industriel d’ici à 2030, souhaite stopper les dernières centrales à charbon et développer l’éolien, ou encore la mettre en place un revenu minimum garanti à partir de 18 ans.