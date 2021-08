Incendie dans le Var: une femme de 32 ans portée disparue

Virginie Spiwack, 32 ans, est portée disparu depuis le lundi 16 août à minuit, date du début des incendies qui ravagent le Var et qui ont déjà brûlé plusieurs milliers d'hectares de végétation.

La jeune femme avait appelé sa famille dans la soirée du 16 août. Dans un moment de désespoir, cette dernière expliquait qu'elle était encerclée par les flammes. Venue pour quelques jours de vacances dans un gîte du Val de Gilly (Var), elle n'aurait pas été retrouvée dans son hébergement.

Selon les informations de la famille, transmises à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, Virginie Spiwack « fait assez jeune, mesure un peu plus de 170 cm, a des tâches de dépigmentation sur les mains et les pieds, et une grosse cicatrice sur le genou gauche».

Ses proches se sont d'ailleurs rendus dans le Var pour tenter de la retrouver.