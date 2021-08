Afghanistan : l'exfiltration française a été «négociée» avec les talibans selon le patron du Raid

Invité sur RTL, Jean-Baptiste Dulion, patron du Raid, unité d'intervention d'élite de la police nationale, a révélé que la France n'avait pas eu d'autres choix que de négocier l'exfiltration des Français d'Afghanistan avec les talibans.

«Il y a eu deux niveaux de négociations. Au plus haut niveau, via l'ambassadeur de France, et nous sur le terrain, en constante recherche d’un responsable qui puisse nous aider et favoriser l’exfiltration. On ne pouvait rien faire sans les talibans», a expliqué le commissaire.

Jean-Baptiste Dulion, qui a suivi les opérations depuis Bièvres (Essonne), siège du Raid, a affirmé que l’itinéraire entre l'ambassade et l'aéroport a été «monté» avec un membre de l'autorité talibane, «quelqu’un avec qui on pouvait discuter et qui avait un vrai pouvoir».

«On a pris toutes les mesures pour sécuriser notre convoi, nos bus, pour avoir le meilleur transport possible vers l’aéroport, avec des véhicules blindés de partout et des bus extérieurs que nous avons sécurisés pour embarquer le maximum de ressortissants afghans», a-t-il ajouté.

Une grande partie des personnes qui s'étaient réfugiées à l'ambassade de France à Kaboul sont désormais en lieu sûr, après l'évacuation dans la nuit de mardi à mercredi de 216 personnes, dont 184 Afghans.

Le mardi 17 août dernier, 41 ressortissants français et étrangers avaient été exfiltrés de la même façon. Un troisième vol avait quitté Kaboul ce mercredi pour Abou Dhabi avec 138 personnes à bord.