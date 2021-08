«Ces gens sont égoïstes» : la charge de Michel Cymes contre les antivax

Ce mercredi 18 août, le médecin et chirurgien Michel Cymes a poussé un coup de gueule contre les anti-vaccins au micro d’Europe 1.

Interrogé sur la crise sanitaire et les manifestations anti-pass sanitaire et anti-vaccin, dans l’émission le Club de l’été, l’animateur de télévision et radio a en effet qualifié les personnes refusant de recevoir le précieux sérum d’«égoïstes», précisant toutefois que ces dernières sont minoritaires.

«ils ne représentent rien»

Selon lui, il ne faudrait pas donner de visibilité aux manifestants qui défilent en France tous les samedis. «Nous sommes 66 millions de Français et il y en a 200.000 qui manifestent dans les rues dans toute la France. Je pense qu'il faudrait arrêter d'en parler parce qu'ils ne représentent rien», a-t-il lancé.

Et «l’énorme majorité des Français est pour la vaccination (…) et pour le pass sanitaire». Sa mise en place est justifiée car «il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui», a poursuivi le célèbre docteur. Malgré tout, «des personnes égoïstes se baladent dans les rues en criant des slogans dont certains dépassent complètement le cadre sanitaire, avec des pancartes antisémites ou anti-Macron».

Mais «ces gens sont marginaux et la majorité silencieuse est pour que l'on puisse sortir de tout ça. Tout ce qui se passe dans les rues aujourd'hui est effarant», a encore affirmé Michel Cymes, qui s'est fait vacciner à Aulnay-sous-Bois en janvier dernier, et devant les caméras de CNEWS, afin de montrer l'exemple.

«Je peux vous dire que si demain je vais au cinéma ou que je retourne au Parc des Princes, a-t-il conclu, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés et qui ont leur pass sanitaire et pas des égoïstes qui ne pensent qu'à eux et pas à la collectivité».