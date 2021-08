Montpellier : un camion poubelle prend feu en plein centre ville

Un camion poubelle a pris feu, ce jeudi 19 août au soir, dans le centre-ville de Montpellier (Hérault).

Les faits se sont produits rue Paul-Brousse, aux alentours de 18h30, rapporte le Midi Libre.

Incendie en cours dans le centre ville de Montpellier.



Plus d'informations à venir. pic.twitter.com/u9tUHzD8gm — Midi Libre (@Midilibre) August 19, 2021

Dépêchés sur les lieux en urgence, les sapeurs-pompiers sont rapidement parvenus à maîtriser les flammes, qui léchaient les façades des deux immeubles.

Pour l'heure, on ignore les causes de cet incendie, mais selon nos confrères, trois petites explosions et un grand boum ont été entendus par des habitants.

Une enquête va être diligentée pour déterminer les circonstances exactes du sinistre. Selon les informations de France 3, aucun blessé n'est à déplorer.