Rentrée : une tribune d’experts réclame une «action ferme» pour protéger la santé des élèves

Ils réclament plus d'actes. A deux semaines de la rentrée, une trentaine de médecins, chercheurs, enseignants et scientifiques ont publié une tribune ce jeudi 19 août dans laquelle ils demandent au gouvernement une «action ferme» pour protéger les écoles et les élèves du coronavirus.

Soulignant le fait que «le variant Delta se propage actuellement à grande vitesse chez les plus jeunes», ces experts, dont les épidémiologistes renommés Dominique Costagliola et William Dab, demandent dans Le Monde «des mesures efficaces de prévention des contaminations» dans les établissements scolaires.

Ils jugent en effet incomplet et mal adapté le protocole sanitaire de l'éducation nationale dévoilé fin juillet, qui prévoit quatre scénarios en fonction de la circulation du virus.

«La prévention de la transmission par aérosols reste largement insuffisante dans ce protocole, qui n’a pas évolué en dépit d’un virus plus fortement transmissible», fustigent-ils, appelant à l'aération en ouvrant plus régulièrement les fenêtres de classes et à l'équipement obligatoire des établissements en détecteurs de CO2. Ils réclament également des mesures dans les cantines et l'installation de purificateurs d'air.

Tout est «prêt» pour la rentrée, selon Jean-Michel Blanquer

Sur la politique de fermeture de classes, ils demandent à ce que celle adoptée dans les écoles (fermeture au premier cas identifié) soit étendue aux collèges et lycées. Ils alertent par ailleurs sur «l'absence d'une véritable stratégie de dépistage telle que recommandée par les différentes instances sanitaires internationales». Ils jugent aussi les dispositions sur le sport en intérieur et la distanciation physique insuffisantes.

Ils soulignent également le flou entourant le protocole sanitaire, diffusé fin juillet, et ses quatre niveaux. «Il faut, sans plus tarder, définir leur niveau territorial d’application, les indicateurs épidémiologiques, ainsi que les seuils déclenchant le passage d’un niveau à l’autre», estiment-ils. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a promis de préciser «bientôt» le niveau d'alerte choisi - qui pourra varier en fonction des territoires. Le Monde évoque le 26 août comme date butoir.

En déplacement à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) ce jeudi, le ministre a assuré que tout était «prêt» pour la rentrée. Interrogé sur la tribune d'experts, le locataire de la rue de Grenelle a botté en touche. «Je commence à être habitué à ce genre de tribune, je vous invite à regarder depuis 18 mois toutes les tribunes avant chaque rentrée scolaire.» Sur les purificateurs d'air, Jean-Michel Blanquer a précisé qu'il s'agissait d'une «compétence des collectivités locales» et assuré que le sujet n'était «pas si simple que cela puisque le purificateur n'est pas utile dans toutes les circonstances».