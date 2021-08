Circulation : un nouveau week-end très difficile sur les routes

L'été touchant à sa fin, les vacanciers du mois d'août vont devoir prendre le chemin pour rentrer à la maison. Dans ce contexte, le trafic automobile sera très dense dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire, et cela dès ce vendredi 20 août.

Dans le détail, la circulation sera particulièrement difficile dans le sud-est de la France dès le début de la matinée de ce vendredi et jusque dans la soirée, avec le retour des vacanciers de la côte vers les grandes métropoles du pays.

© Bison Futé

Bison Futé recommande notamment d’éviter de prendre les autoroutes A7 et A9 entre Montpellier, Orange et Lyon, surtout entre midi et 20h, où le trafic sera très dense voire saturé. Mais de façon générale, la circulation restera difficile dans le sens des retours sur l’ensemble de l’Hexagone.

Un samedi en rouge et noir

Toutefois, si la journée de vendredi a marqué le début des hostilités, c’est la journée de samedi qui sera la plus compliquée pour les automobilistes. Toute la France est en effet classée en orange dans le sens des départs, et même en rouge - voire noir dans le sud-est - dans le sens des retours.

© Bison Futé

Le Centre national d'information routière prévient que le trafic sera «extrêmement difficile» dans plusieurs régions, et notamment sur l’autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans, sur la A9 entre Montpellier et Orange, ou encore sur la A63 entre l’Espagne et Bordeaux.

Bison-Futé recommande à ceux qui souhaitent rejoindre la capitale de traverser l’Île-de-France avant 14h pour éviter les embouteillages.

Légère amélioration dimanche

La journée de dimanche sera un peu plus fluide que la veille, notamment pour les départs, puisque tous les départements passent au vert. Pour les retours, la circulation restera cependant compliquée partout dans l'Hexagone, et encore une fois très difficile sur le bassin méditerranéen et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

© Bison Futé

Dans une moindre mesure, des difficultés résiduelles seront encore à prévoir pour le lundi 23 août, notamment sur les autoroutes A7, A9 et A10.