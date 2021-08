Covid-19 : Voici comment obtenir votre Carte européenne d'assurance maladie en vue d'un voyage

Alors que le pass sanitaire se veut un sésame pour traverser les frontières de l'UE, nombreux sont les pays où les tests PCR et antigéniques demeurent payants avec des tarifs pouvant atteindre les 300 euros. Il est toutefois possible de se faire rembourser sous conditions. Et la Carte européenne d'assurance maladie, gratuite, permet souvent de faciliter les démarches.

Plus communément appelée CEAM, la Carte européenne d'assurance maladie est basée sur le modèle de la carte vitale. Elle est utilisable auprès des établissements et personnels de santé dans l'ensemble des pays membres de l'UE et de l'Espace économique européen, ainsi qu'en Suisse.

Afin de passer commande de la CEAM, il suffit de se rendre sur le site de la sécurité sociale Ameli.fr et d'aller dans la section «Votre Carte Vitale/Carte Européenne d'assurance maladie (CEAM)». Vous pouvez alors vous rendre sur la page dédiée à la CEAM (Disponible ICI) ou en cliquant sur la photo ci-dessous. Il est à noter que si vous possédez l'application Ameli (sur iOS et Android), la démarche est également possible sur votre smartphone.

Il suffit ensuite d'accéder à votre compte avec vos identifiants personnels (N° de sécurité social + un mot de passe). Dans la section «Mes Démarches en 2 clics», un onglet dédié à la CEAM est accessible et il suffit de cliquer sur votre nom et de confirmer que vous désirez recevoir la carte. Celle-ci sera ensuite envoyée à votre adresse postale. Il est également possible de faire une demande de CEAM pour vos enfants s'ils sont rattachés à votre carte vitale.

Une carte valable 2 ans

A noter que la Carte européenne d'assurance maladie sera valable deux ans jour pour jour à compter du moment où vous en avez fait la demande sur le site Ameli. En cas de perte, vous pouvez également l'imprimer afin d'en conserver les références si besoin. Pour se faire, il convient de se rendre dans l'espace «Mes Informations» de votre compte Ameli. Vous verrez alors apparaître sous vos coordonnées une carte européenne au format numérique. Cliquez dessus et appuyer sur le bouton «Imprimer».

Des remboursements sous conditions

De manière générale, la CEAM permet d'accélérer la procédure de remboursement de vos soins dans les pays où elle est valable. Dans le cas du Covid-19 et des tests PCR ou antigéniques que vous feriez le remboursement n'est pas systématique. Le site Ameli.fr précise : «Seuls les tests à caractère médical (présence de symptômes), sur prescription médicale, sont pris en charge par l’assurance maladie française lorsqu’on doit réaliser un test nécessaire de façon immédiate». En clair, si vous êtes à l'étranger pour le travail ou le tourisme et que vous ne présentez pas de symptômes au moment de votre retour, les tests ne seront pas remboursés.

Dans le cas où les signes du Covid-19 se manifestent et que vous devez passer un test PCR, une procédure de remboursement est possible. Deux moyens sont proposés :

- Soit vous disposez d'une Carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Il suffit alors de la présenter au moment du test pour que la procédure de remboursement soit automatiquement envoyée à l'assurance maladie française.

- Soit vous n'avez pas la CEAM. Il faudra alors télécharger le formulaire S3125 disponible ICI et le remplir à votre retour sur le territoire français, avant de l'envoyer à votre Caisse d'assurance maladie. «La facture du test réalisé ainsi que la prescription médicale ou le certificat médical devront être impérativement joints à ce formulaire comme justificatifs», explique Ameli.