Vaccin anti-Covid : Alain Fischer préconise une 3e dose pour les plus de 65 ans dès la mi-octobre

Le professeur Alain Fischer préconise une 3e dose du vaccin contre le coronavirus pour les personnes âgées de plus de 65 ans dès le 23 octobre prochain, date à laquelle la campagne antigrippale doit débuter en France.

Pour lutter contre la baisse de l’efficacité des vaccins luttant contre le Covid-19 liée à l’émergence de nouveaux variants plus virulents, le «Monsieur vaccin» du gouvernement propose d’effectuer une campagne vaccinale de rappel pour les personnes de plus de 65 ans. L’objectif est de faire grimper les anticorps des personnes à risques qui ont reçu leurs premières doses en début d’année, entre février et avril 2021.

«Le Conseil d'orientation défend l'idée de coupler ce rappel anti-Covid avec le vaccin contre la grippe, pour les publics qui sont habituellement éligibles à la vaccination antigrippale, car ils sont assez identiques à ceux pour lesquels un rappel anti-Covid paraît pertinent : les plus de 65 ans, les personnes avec des comorbidités, et les femmes enceintes», indique le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) dans L’Express.

Si Alain Fischer plaide pour cette stratégie, rien n'est encore fixé. les discussions autour de l’âge d’administration de cette troisième dose se poursuivent. La Haute Autorité de Santé (HAS) doit rendre son avis à ce propos en début de semaine prochaine, avant de l’officialiser lors du prochain conseil de défense sanitaire.

Avec l'émergence du très virulent variant Delta, plusieurs pays ont déjà tranché la question de cette 3e dose. Aux Etats-Unis, toutes les personnes vaccinées avec les sérums de Pfizer et de Moderna - quel que soit leur âge - pourront recevoir une troisième injection huit mois après la deuxième. Cette campagne de rappel commencera la semaine du 20 septembre.

Et en Israël, les autorités ont abaissé à 40 ans l'âge minimal pour recevoir son rappel.