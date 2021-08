Ces 5 mauvaises herbes qu'il ne faut surtout pas arracher

Pour garder son jardin ou son potager propre, il est nécessaire de désherber afin d’éviter l'installation des mauvaises herbes. Toutefois, certaines d’entre elles portent mal cette appellation.

Le pissenlit

C’est le cas notamment des pissenlits. Cette plante sauvage, qui fleurit du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, est essentielle à la biodiversité. Et pour cause, elle est nectarifère et pollinifère, et donc très attractive pour les abeilles. Sans compter que les feuilles de pissenlit, riches en vitamine C, peuvent se déguster en salade, dans une soupe, ou en infusion.

L’ortie

Autre allié de votre jardin : l’ortie. On est souvent tenté de l’arracher en raison de ses petits poils urticants alors que cette plante de la famille des urticacées a de nombreuses vertus. Elle enrichie le sol sur lequel elle pousse et le fertilise. Le tout, en attirant les papillons et les coccinelles, des insectes qui aident à lutter contre les pucerons, des petites bêtes qui peuvent faire de gros dégâts sur vos plantes.

Le chardon-marie

Aussi appelé «artichaut sauvage», le Chardon-Marie n’est lui aussi souvent pas le bienvenu dans le jardin. Pourtant, comme l’ortie, cette espèce de plantes de la famille des Astéracées permet d’éloigner un bon nombre de nuisibles qui adorent découvrir vos plantations, comme les limaces ou encore les escargots. De plus, cette mauvaise herbe est utilisée depuis l'antiquité pour soulager les troubles digestifs.

La consoude

Surnommée oreilles d'âne ou encore de langue de vache, la consoude, plante aux grandes feuilles épaisses et velues, contient de nombreux nutriments essentiels aux végétaux. Riche en azote, en phosphore et en potassium, c’est un engrais naturel très utile au potager. En outre, la consoude est également connue pour ses vertus médicinales. Elle favorise la cicatrisation des plaies et soulage les douleurs articulaires et musculaires.

La chicorée

Enfin, on peut citer la chicorée sauvage. Cette plante herbacée de la famille des Astéracées attire les insectes pollinisateurs et présente de multiples bienfaits pour la santé. Elle est riche en antioxydants et contribue ainsi à la lutte contre le stress oxydant et le vieillissement cellulaire. Boire une infusion de chicorée aide également à retrouver l’appétit après une maladie et à évacuer les toxines du foie.