Covid-19 : Comment se déroulera la rentrée scolaire pour les enfants ?

A deux semaines de la rentrée scolaire, la hausse du nombre d’enfants contaminés au Covid-19 inquiète parents, scientifiques et médecins. Le protocole sanitaire reste lui aussi encore flou.

Les vacances touchent à leur fin et enfants et adolescents retrouveront bientôt les bancs de l'école. Une rentrée prévue le jeudi 2 septembre, qui promet d'être, elle aussi, spéciale en raison de la crise sanitaire.

Il y a tout juste un an, à la rentrée scolaire de septembre 2020, le taux d'incidence était très élevée chez les 18-28 ans. Cette année, le virus circule de plus en plus chez une population plus jeune, celle des moins de 12 ans. Et, à quinze jours de la reprise plusieurs instances composées d'infectiologues ou de médecins tirent la sonnette d'alarme. Car en effet, selon l'Institut Pasteur, 50.000 enfants pourraient, chaque jour, être contaminés par le variant Delta jugé plus contagieux.

Des élèves laissés sur le côté

Pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale, la vaccination pour les moins de 12 ans est pour l'heure totalement exclue. En revanche, les adolescents de 12 à 18 ans qui ne seront pas vaccinés à la rentrée, devront rester chez eux s'ils sont cas contact. Un moyen, pour le ministre d'inciter fortement à la vaccination. Ce que déplore la FCPE, principale fédération des parents d'élèves, dans un communiqué : «Nous sommes passés d'une campagne d'incitation à la vaccination à l'éviction d'une partie des élèves !».

Le 28 juillet dernier, le ministère de l'Education nationale a dévoilé les nouvelles mesures qui entreront en application à partir de la rentrée. Jean-Michel Blanquer annoncera également dans les prochains jours le protocole sanitaire retenu pour les écoles, collèges et lycées.