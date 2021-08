Pass sanitaire : les opposants mobilisés pour un sixième round

Ils vont à nouveau faire entendre leur voix. Comme la semaine dernière, plus de 200 actions sont prévues aujourd'hui en France contre le pass sanitaire. Il s'agit du sixième week-end de mobilisation consécutif.

Les manifestants dénoncent une privation des libertés et une obligation vaccinale. Ils se rassembleront dans plusieurs grandes villes de France, comme Lille (Nord), Angers (Maine-et-Loire), Nice (Alpes-Maritimes), Montpellier (Hérault) ou encore Strasbourg (Bas-Rhin). D'autres villes plus petites, telles que Dieppe (Seine-Maritime), Epinal (Vosges) ou Vichy (Allier) sont aussi concernées.

A Paris, quatre cortèges sont annoncés. Deux sont organisés par les gilets jaunes : l'un partira de la place de Fontenoy (7ème arrondissement) à 13h, et l'autre de la place de la Bourse (2ème arrondissement) à 15h.

L'ex numéro 2 du Rassemblement National et président des Patriotes Florian Philippot conduira son propre défilé au départ de la place Denfert-Rochereau (14ème arrondissement) à 14h30. Le dernier cortège est prévu par le collectif Paris pour la liberté, avec un départ prévu depuis la place du Châtelet (1er arrondissement) à 14h30. Au total, entre 14.000 et 17.000 participants sont attendus dans la capitale.

Plus de 200.000 manifestants attendus

Les organisateurs espèrent dépasser une fois encore le seuil des 200.000 manifestants mobilisés dans toute la France. La semaine dernière, les rassemblements avaient réuni 214.843 personnes selon le ministère de l'Intérieur, et 388.843 personnes selon le collectif militant le Nombre jaune. Les deux résultats avaient montré une participation en légère baisse par rapport au 7 août (237.000 manifestants).

Elle reste néanmoins deux fois plus élevée que lors de la première journée de mobilisation, à laquelle 110.000 personnes avaient participé le 17 juillet. Ces manifestants présentent des profils très différents, allant des complotistes aux militants d'extrême-droite, en passant par des gilets jaunes, des soignants, des familles... Leur point commun est de dénoncer une «dictature sanitaire».

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans les bars, restaurants et trajets de longue distance. Il était déjà demandé dans les lieux culturels et salles de sport. Plus de 120 grands centres commerciaux en France ont également l'obligation de le contrôler depuis le 16 août.