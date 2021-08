Prime de naissance 2021 : conditions, montant... Tout ce qu'il faut savoir

L’arrivée d’un heureux événement engendre également des frais supplémentaires pour les nouveaux parents. Pour donner un coup de pouce, l’Etat, par le biais de la CAF, propose une prime de naissance dont le montant varie chaque année.

Une aide qui fait partie de la Paje (Prestation d’accueil du jeune enfant), tout comme la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et le complément libre choix du mode de garde.

Son montant

Jusqu’au 31 mars 2022, le montant de la prime à la naissance a été fixé à 948,27 euros par enfant. Ainsi, la somme s’élèvera à 1.896.54 euros pour des jumeaux et 2.844,41 euros pour des triplés.

LEs Conditions

Elle concerne toutes les personnes qui résident en France, peu importe leur nationalité. Pour l’obtenir, il faut déclarer la grossesse dans les 14 premières semaines auprès de la CAF et de sa Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). Une démarche habituellement effectuée par le médecin généraliste. Toutefois, elle est soumise à des conditions de ressources.

Les revenus de l’année N-2 sont pris en compte et ne doivent pas dépasser un certain seuil. La situation familiale et les revenus sont des critères utilisés pour les plafonds.

Quand ?

La prime de naissance est versée en une seule fois au cours du 7e mois de grossesse pour «faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée de votre enfant», a communiqué la CAF sur son site.