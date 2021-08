Route des vacances : près de 840 km de bouchons en France ce samedi

Après un week-end du 15 août déjà marqué par un trafic routier important, cumulant près de 1.000 kilomètres de bouchons dans le sens des retours, ce samedi 21 août est sur la même dynamique, notamment sur l’arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

A la mi-journée, le pic de trafic était de 838 kilomètres de perturbations, en particulier sur l’autoroute A7 dans le sens Sud-Nord, d’après les informations fournies par Bison Futé. Sur cette voie, la Drôme était spécifiquement impactée avec plus de 131 kilomètres de bouchons cumulés.

Pour se rendre à Bordeaux en provenance de l’Espagne, il fallait compter deux heures supplémentaires au minimum sur l’A63 et plus d’une heure pour rejoindre Poitiers en provenance de la ville girondine via l’A10. D’après Vinci Autoroutes, le temps de trajet Orange-Lyon était rallongé d’une heure dans les deux sens.

Enfin, trente minutes de trajet additionnel sont aussi à prévoir pour rallier Toulouse en partance de l’Aude en empruntant la A61, ainsi que sur le littoral méditerranéen entre Orange et Narbonne. Au total, Bison Futé a enregistré une soixantaine de kilomètres de ralentissements cumulés dans la Vienne après 11h30. La situation s’était calmée vers 13h40 sur l’ensemble de l’Hexagone, avec 514 kilomètres de bouchons.

Le trafic est classé orange, soit difficile, sur l’ensemble du territoire français dans le sens des retours dimanche 22 août, avec des zones rouges où la circulation sera très compliquée, à savoir dans le sud-est et en Auvergne-Rhône-Alpes.