DIRECT – Coronavirus : Israël lance une campagne de tests pour les enfants dès 3 ans

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

16h05

Un nouveau-né atteint du Covid-19 est décédé, ce vendredi 20 août, dans une maternité de la région Occitanie, a annoncé l'Agence régionale de santé (ARS).

Un test post-mortem a effet révélé que l’enfant, dont la mort a été constatée à la naissance, avait contracté la maladie. La maman du nouveau-né est également porteuse du virus.

13H52

Israël a lancé dimanche une campagne de tests sérologiques anticoronavirus pour les enfants de 3 ans et plus afin d'étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire.

Malgré l'augmentation du nombre de contaminations dans le pays liée au variant Delta, le gouvernement israélien veut éviter de reporter la rentrée des classes, prévue le 1er septembre. Israël a commencé la vaccination des enfants de plus de 12 ans et cette campagne de tests sérologiques est destinée aux enfants âgés entre 3 et 12 ans.

Selon le ministère de l'Education, ces tests permettront d'étudier les anticorps développés par ces enfants s'ils ont déjà été contaminés.

12H18

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.423.173 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

10H03

Une campagne de vaccination via les collèges et lycées débutera dès la rentrée scolaire pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent, a annoncé dimanche le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer dans un entretien au JDD.

Le protocole retenu pour la rentrée du 2 septembre est celui dit de «niveau 2» : cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, limitation du brassage et aération renforcée.

Alors que la vaccination est ouverte en France aux plus de 12 ans, «dans tous les collèges et lycées de France, élèves et personnels auront accès au vaccin, à proximité ou au sein même de leur établissement», a indiqué le ministre de l'Education nationale, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche.

07H34

La Nouvelle-Zélande a reconnu dimanche que sa stratégie «zéro Covid» était menacée par la propagation d'une épidémie de coronavirus due au variant Delta.

«Le (Delta) ne ressemble à rien de ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie», a avancé le ministre. «Cela change tout, cela signifie que toutes nos mesures existantes semblent moins adaptées et cela soulève des questions sur l'avenir de notre stratégie à long terme», a déclaré le ministre en charge de la Lutte contre le Covid-19, Chris Hipkins, sur la chaîne TVNZ.

Il a fait état de 21 nouveaux cas liés au foyer épidémique apparu la semaine dernière à Auckland. Le premier cas d'origine locale de contamination en six mois a conduit à un confinement national.

06H11

Le révérend Jesse Jackson, pasteur et militant emblématique des droits civiques aux Etats-Unis, a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19, bien que vacciné, ont anoncé samedi ses représentants.

Jesse Jackson, 79 ans, et sa femme Jacqueline Jackson, 77 ans, sont soignés au Northwestern Hospital de Chicago, a précisé l'organisation «Rainbow PUSH Coalition» que préside le révérend dans un communiqué publié sur Facebook.

«Les médecins surveillent actuellement leur état de santé. Toute personne ayant été en contact avec l'un ou l'autre au cours des cinq ou six derniers jours devrait suivre» les directives des Centres de contrôle et de prévention des maladies du gouvernement, ajoute l'organisation.