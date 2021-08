Roses : voici comment les conserver plus longtemps

Qu'elles soient issues de son propre jardin ou bien achetées chez le fleuriste, les roses une fois réunies en bouquet et disposées dans un vase, apportent à nos intérieurs leur beauté majestueuse et leur parfum inégalable. Mais pour préserver plus longuement ces «reines des fleurs» et éviter qu'elles ne se fanent trop rapidement, il convient de suivre quelques conseils.

Si vous disposez de rosiers dans votre jardin, la cueillette des roses doit être faite au meilleur moment, c'est-à-dire aux heures les plus fraîches de la journée, soit tôt en matinée ou tard après le coucher du soleil. Avant de couper les fleurs, veillez à les choisir légèrement ouvertes et à peine écloses, en gardant de longues tiges qui favoriseront leur alimentation en eau.

Quant aux bouquets de roses proposés par les fleuristes, ce conseil de fraîcheur optimum des fleurs est normalement superflu. Néanmoins, vérifiez-bien la qualité des roses et éviter de prendre celles déjà trop épanouies ou présentant des pétales aux bords déjà un peu noircis.

Fraîchement coupées, les roses doivent être mises rapidement dans un vase propre rempli d'eau, qui sera installé dans une pièce à l'abri du soleil et de la chaleur ainsi que des courants d'air. Mais avant de disposer les fleurs dans celui-ci, enlevez les feuilles des tiges qui pourraient se retrouver immergées dans l'eau afin d'empêcher tout risque de pourrissement.

Puis à l'aide d'un sécateur ou d'un couteau propre, taillez en biseau les tiges des roses, à environ 2 cm de la base inférieure de celles-ci. Ensuite, plongez-les dans un vase d'eau à température ambiante voire tiède. Comme les fleurs du rosier requièrent une grande quantité d'eau, assurez-vous que les deux tiers des tiges baignent bien dans le liquide.

L'importance des nutriments

Pour prolonger la vie des fleurs coupées en général, une des astuces consiste à leur apporter des nutriments et à neutraliser les bactéries en ajoutant dans l'eau du récipient, soit une cuillère à café de sucre en poudre ou de bicarbonate de soude, soit quelques gouttes de vinaigre blanc. On peut également mettre un petit morceau de charbon de bois au fond du vase pour empêcher l'eau de croupir.

Enfin, pour continuer à prendre soin de son bouquet de roses, pensez à changer l'eau de celui-ci régulièrement et de recouper tous les deux ou trois jours les tiges des fleurs de la même manière que la première fois, en les rinçant sous l'eau claire.