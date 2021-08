Vaccination, pass sanitaire… Jean-Michel Blanquer dévoile son plan pour la rentrée

Masque obligatoire, vaccination, pass sanitaire… Alors que les élèves reprendront le chemin de l’école dans moins de deux semaines, et que le variant Delta continue de circuler activement sur le territoire, Jean-Michel Blanquer a dévoilé les contours du protocole sanitaire de la rentrée.

Un protocole «niveau 2»

Dans un entretien paru ce dimanche 22 août dans le JDD, le ministre de l’Éducation nationale explique que le protocole retenu, du primaire jusqu'au lycée, est celui dit de «niveau 2».

Il prévoit des cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, le respect des gestes barrières, le masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, la limitation du brassage, le nettoyage des locaux, ainsi qu’une aération renforcée.

Ce niveau 2 «permet d'avoir la rentrée la plus normale possible, avec les élèves en classe, tout en préservant la santé de chacun», a expliqué le ministre.

Une campagne de vaccination dans les collèges et lycées

Il a par ailleurs confirmé que, pour accélérer le rythme de la vaccination, tous les élèves âgés de plus de 12 ans pourront se faire vacciner dès le 2 septembre dans des barnums installés non loin des collèges et lycées, ou à l’intérieur de ces derniers.

«Dans tous les collèges et lycées de France, élèves et personnels auront accès au vaccin, à proximité ou au sein même de leur établissement», a-t-il indiqué, précisant que, selon les situations, «soit des équipes mobiles viendront vacciner dans les établissements, soit nous organiserons le déplacement des élèves volontaires, en lien avec les services de santé, vers les centres de vaccination».

Le pass sanitaire pas exigé pour les enseignants

Concernant le pass sanitaire, Jean-Michel Blanquer n’envisage pas de l’étendre aux professeurs, «l'immense majorité des enseignants étant vaccinée ou prête à se faire vacciner».

Il estime que sa mise en place est «ni légitime, ni souhaitable, ni utile», préférant miser sur «une logique de confiance et de responsabilité».

Pas d’isolement pour les élèves vaccinés en cas de contamination

Il a également affirmé dans les colonnes du journal hebdomadaire que la période d'isolement de sept jours ne sera pas requise en cas de contamination pour les élèves vaccinés ou immunisés (ceux qui ont contracté la maladie au cours des deux derniers mois).

«Nous appliquerons la même logique que pour les adultes», a-t-il déclaré. Les élèves testés positifs qui n’ont pas reçu le précieux sérums devront quant à eux suivre les cours à distance.

«Un élève non vacciné est dans une situation plus risquée qu'un élève qui a reçu au moins une injection, a-t-il poursuivi. Lui demander de rester chez lui en cas de contact à risque, c'est le protéger et protéger les autres».

Quant au primaire, «les enfants n'ayant pas l'âge pour être vaccinés, la règle reste la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination».

Pas de pass pour les sorties scolaires

Enfin, M.Blanquer a évoqué le sujet du pass sanitaire pour les sorties scolaires. Dans les lieux qui disposent de créneaux réservés aux sorties scolaires, comme les piscines ou les bibliothèques, «les élèves bénéficieront d'un accès sans pass».

En revanche, quand ces derniers sont mélangés avec du public, comme dans les musées par exemple, «le pass sanitaire s'appliquera», a-t-il ajouté, rappelant que «le pass ne contraint pas à la vaccination puisqu'on peut aussi recourir à un test».

Toutefois, à compter du 30 septembre prochain, il sera demandé, à partir de 12 ans dans les lieux qui le requièrent.