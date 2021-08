Un Afghan rapatrié en France soupçonné de liens avec les talibans placé sous surveillance

Un Afghan, rapatrié en France depuis l’aéroport de Kaboul, est présumé proche des Talibans par les autorités françaises. Il a été placé sous surveillance ainsi que quatre membres de son entourage.

Ces cinq individus ont fait l’objet d’une «mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance» (MICAS). L'entourage du Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué à CNEWS qu'«un certain nombre d'éléments, parmi lesquels sa contribution importante lors de l'évacuation de notre ambassade et des personnes qui y avaient trouvé refuge, sont entrés en compte dans la décision de le faire embarquer dans un vol pour Paris.»

Cet individu et ses proches auraient cependant été aperçus portant des armes dans les rues de Kaboul quelques jours après la prise de la capitale par les Talibans. L’homme suspecté par les autorités aurait par ailleurs reconnu son appartenance au mouvement et indiqué avoir eu une position de responsable d’un check-point taliban à Kaboul.

Il a admis son appartenance aux talibans

L’arrivée de cet individu sur le territoire national résulte en partie des difficultés de contrôle des autorités françaises présentes sur place à l’aéroport de Kaboul. Il se serait mêlé aux réfugiés qui ont été accueillis par l’ambassade de France et aurait profité des débordements et de l'urgence de la situation pour embarquer à bord d'un avion français. Cependant, une fois à la base militaire près d’Abu Dhabi, qui sert de point d'accueil entre Kaboul et Paris, les services de renseignements français ont pu mener bien leur enquête sur lui.

Ces cinq individus sont désormais sous la surveillance de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), et des investigations plus approfondies sont en cours.

Sur Twitter, Gérald Darmanin a déclaré : «La France est humaine, mais elle est aussi vigilante. Le gouvernement continuera de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des Français, comme cela a été le cas ce week-end.»