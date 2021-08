Afghan placé en garde à vue : ce que l’on sait

Une interpellation qui interroge. Ce 23 août, un Afghan récemment évacué par la France a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre. Il avait été, comme quatre autres de ses compatriotes, placé sous surveillance.

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

Invité sur France info, Gérald Darmanin a expliqué que l'individu en question avait quitté le lieu de son assignation à résidence. Un comportement qui lui a valu d'être placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a cependant expliqué qu'il n'était sorti que «quelques minutes» de la zone où il devait rester confiné.

L'homme était assigné dans un hôtel de Noisy-le-Grand. Cependant, il n'est pas le suspect principal de la DGSI, qui avait reconnu avoir fait partie des talibans par le passé.

Qui est-il ?

Peu d'informations circulent sur l'Afghan interpellé. Gabriel Attal a expliqué qu'il faisait partie de l'entourage de l'Afghan cité plus haut, qui avait adhéré au groupe armé. Ce dernier a cependant «aidé à l’évacuation de Français, de personnes qui ont travaillé pour la France lors de l’évacuation de l’ambassade, à un moment qui était incroyablement tendu, et qui a probablement sauvé des vies», a précisé le porte-parole du gouvernement.

«Pas de failles»

Gérald Darmanin a assuré sur France info que l'interpellation de l'individu n'était pas liée à un manquement de la part des services de renseignements français. «Nous connaissons toutes les personnes qui sont arrivées sur notre sol, ramenées par l'armée française», a-t-il assuré. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que plus de 1.000 Afghans ont été rapatriés en France, et que tous avaient été questionnés et vérifiés à Kaboul ou sur la base militaire d'Abou Dhabi.