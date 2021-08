Comment éloigner les pigeons de son toit, balcon ou jardin ?

Les pigeons ne sont pas méchants, mais peuvent s'avérer très envahissants une fois qu'ils ont élu domicile sur un balcon, dans un jardin ou sur un toit. Voici 5 astuces qui servent de répulsifs, mais sans faire de mal à ces oiseaux.

Installer de petits moulins à vents

© Nick Fewings on Unsplash

Jouets pour enfant facilement trouvables dans les commerces et surtout très abordables (moins de 1 à 2 euros), les moulins à vent peuvent tenir le rôle d'épouvantails, sans pour autant enlaidir les lieux. Suivant votre surface, n'hésitez pas à en placer un ou plusieurs. Au gré du vent, ils tourneront et pourront effrayer les volatiles (et pas seulement les pigeons) qui n'oseront normalement pas s'approcher. Il est à noter que les épouvantails immobiles effrayent rarement les oiseaux, notamment les pigeons des villes déjà bien habitués à l'activité humaine. A ce titre si vous optez pour des épouvantails en forme d'animaux (rapaces, corbeaux...), il convient de les changer fréquemment, les pigeons reviennent en effet souvent dans les mêmes lieux et s'habituent facilement au décor.

accrocher des CD

Autre technique facile à utiliser et peu coûteuse, récupérer un ou plusieurs CD afin de jouer sur l'effet miroir de leur surface. Le but étant de renvoyer la lumière du jour ou du soleil afin d'éblouir ou de perturber l'animal. Une technique consiste à en accrocher au bout d'une ficèle pour laisser les CD pendre et bouger au gré du vent. Afin de jouer sur l'effet miroir, il est possible de poser des bandes réfléchissantes ou à effet holographiques, ou plus simplement de petits miroirs si cela s'accorde avec votre décoration. Là encore les oiseaux auront tendance à éviter les lieux.

Disposer des boîtiers à ultrasons

Plus onéreux (comptez entre 20 et 40 euros par boîtier) mais aussi plus efficaces, les ultrasons assurent de voir partir les oiseaux du quartier qui s'approcheraient trop près de chez vous. Ceux-ci peuvent fonctionner avec des piles (le plus simple) ou directement branchés sur le courant pour d'autres modèles si vous souhaitez un usage en continu. A noter, la plupart des boîtiers peuvent couvrir une surface de 30 à 40 mètres carrés. Un seul boîtier suffit donc pour un balcon. Si vous comptez couvrir tout un jardin ou un toit, il faudra envisager d'en utiliser plusieurs.

Disperser de la naphtaline

Utilisée pour faire fuir les mites vestimentaires, la naphtaline est aussi efficace pour repousser les pigeons qui n'apprécient guère cette odeur. Si vous disposez de mini-bols ou de petits sachets en toile fine laissant passer les odeurs, disposez les aux quatre coins de votre balcon avec de petites boules. L'odeur particulière qui s'en dégage devrait suffire à repousser les volatiles indésirables.

Tendre un fil d'acier sur une rembarde

Si nos amis à plumes se posent régulièrement sur la rambarde d'un balcon ou d'une fenêtre, tendre un fil d'acier tout au long de celle-ci s'avère très utile. Plutôt simple à installer et abordable, le câble d'acier doit être tendu, ce qui aura pour but d'empêcher les oiseaux de s'y poser. En outre, l'effet restera discret voire pratiquement invisible à l'œil nu pour qui regarderait votre balcon.