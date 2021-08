Gérald Darmanin fixe un objectif de 90 % de policiers vaccinés en septembre

Gérald Darmanin a dit ce mardi souhaiter atteindre un taux de 90 % de policiers vaccinés contre le Covid-19 au mois de septembre, sans quoi la vaccination serait rendue obligatoire pour cette population.

Soulignant la couverture vaccinale déjà importante des policiers (plus de 70 % sont complètement vaccinés, soit plus de 8 points de plus que le chiffre national, qui s'établit à 61,8 %), le ministre de l'Intérieur a estimé sur Franceinfo qu'elle était encore insuffisante.

"J'ai dit aux syndicats de police que si nous n'obtenons pas un chiffre plus important, 90%par exemple de taux vaccinal, oui je passerai par la vaccination obligatoire", affirme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pic.twitter.com/qRd2EaMg0H — franceinfo (@franceinfo) August 24, 2021

«J'ai dit aux syndicats de police que si nous n'obtenons pas un chiffre plus important, 90 % par exemple, de taux vaccinal, oui je passerai par la vaccination obligatoire», a-t-il annoncé, expliquant pour le moment «jouer le jeu de la discussion sociale».

Rendez-vous est donné au début du mois de septembre pour faire un point, avec les syndicats, sur l'avancée de la vaccination au sein de la police, a fait savoir Gérald Darmanin.

Si l'incitation est pour le moment privilégiée dans la police, les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public devront eux être complètement vaccinés d'ici au 15 septembre, selon une note de la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) datée du 17 août et consultée par l'AFP.