Marseille : Eric Dupond-Moretti annonce l'arrivée de magistrats supplémentaires

Alors que l’escalade de la violence n’en finit plus à Marseille depuis quelques jours, avec de nombreux morts faisant les gros titres, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a promis que la magistrature locale serait renforcée dans les prochains jours afin de répondre à cette violence.

Ce mardi 24 août, en marge d’une visite dédiée à la réforme de la justice pénale des mineurs qui doit entrer en vigueur le 30 septembre, Eric Dupond-Moretti a confirmé l’augmentation du nombre de magistrats à Marseille (Bouches-du-Rhône), conformément à la demandé de certains élus et à l’audit demandé en mars dernier auprès de l’Inspection générale de la Justice.

Jusqu'à présent, 73 personnes, dont 11 magistrats, sont venues au total garnir les effectifs de la magistrature dans la juridiction de Marseille depuis l’année dernière. Des chiffres encourageants mais qui ne font pas encore le bonheur des professionnels du secteur, accueillis ce mardi par le ministre de la Justice.

«Nous le savons, la justice a besoin de moyens et je suis aussi extrêmement attentif à ce que les chefs de juridiction qui sont ici à mes côtés ont fait remonter aux chefs de cour : ils souhaitent encore des magistrats supplémentaires et c'est favorablement que je répondrai dans les jours qui viennent à ces demandes parce qu'elles sont légitimes et nécessaires», a indiqué Eric Dupont-Moretti devant la presse ce mardi.

L'annonce du garde des Sceaux intervient seulement quelques heures après que plusieurs médias dont CNEWS, se basant sur les informations de France Info et France Bleu Provence, ont annoncé ce mardi que le président de la République, Emmanuel Macron, doit précisément se rendre à Marseille la semaine prochaine.

Le chef de l'Etat devait y dévoiler «un grand plan» pour la ville, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des écoles et la question de la mobilité. Un financement de plusieurs centaines de millions d'euros pourrait à cette occasion être annoncé par Emmanuel Macron.