Troisième dose de vaccin : les détails de la campagne de rappel se précisent

Après avoir été annoncée par Emmanuel Macron au début du mois, la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 se précise. Alors que la Haute Autorité de Santé (HAS) doit bientôt rendre un avis sur le sujet, des détails commencent à être donnés sur le calendrier et les publics concernés par cette troisième dose.

Sur les personnes qui pourront bénéficier d'une dose de rappel, un consensus semble se dégager, qui doit encore être confirmé par la HAS. Olivier Véran, comme le «Monsieur Vaccin» du gouvernement, Alain Fischer, ont évoqué les 65 ans et plus, «qui sont les personnes traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe», a souligné le ministre de la Santé lundi.

Les «personnes à très haut risque de forme grave» et les «personnes immunodéprimées» font également partie d'une première liste établie par l'exécutif. Les femmes enceintes ont aussi été mentionnées par Alain Fischer, interrogé par L'Express la semaine dernière.

Un calendrier encore flou

Sur le calendrier, les annonces sont encore contradictoires. Olivier Véran a indiqué lundi que le gouvernement souhaitait démarrer la campagne de rappel dès début septembre. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait précédemment évoqué la mi-septembre, avec ouverture des rendez-vous fin août-début septembre. Alain Fischer s'est lui déclaré favorable à un couplage avec la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, prévue à partir du 23 octobre.

«Il y aurait forcément un délai d'au moins six mois entre la deuxième injection et la troisième injection», a rappelé le ministre de la Santé, ajoutant que cette troisième dose ne ferait pas l'objet d'une obligation mais d'une «incitation forte». L'avis de la HAS, attendu dans les prochains jours, devrait permettre d'y voir encore plus clair. Le plan d'action proposé par l'instance sera ensuite discuté en conseil de défense sanitaire, avant d'être officiellement annoncé en détail par le gouvernement.